Elba Vergés: “La exigencia que tenemos en el CD Tenerife femenino no la había tenido antes”

Elba Vergés ha caído de pie en el Costa Adeje Tenerife Egatesa. Llegó el pasado verano a la isla procedente de la SD Eibar con la ilusión de hacerse un hueco en el once inicial de Eder Maestre. Con el paso de las jornadas, Vergés es una habitual en el terreno de juego compartiendo posición con Patri Gavira, Fatou Demebelé o Cinta Rodríguez en el eje central de la zaga. Su experiencia, liderazgo y solidez están siendo una de las claves en el sistema defensivo de un equipo que apenas encaja goles. DIARIO DE AVISOS tomó el pulso a la actualidad del representativo femenino canario con la elegante zaguera catalana, a pocos días del partido que medirá a las guerreras ante el Madrid CFF en la Capital de España
¿Cómo se gestó su fichaje por el CD Tenerife femenino?
“Jordi Torres, gerente del CD Tenerife femenino, tuvo mucho que ver en mi llegada al Costa Adeje Egatesa. He trabajado con él tres años, hay mucha confianza entre las dos partes, y gracias a esa confianza fue el empujón que me motivó para firmar. También influyó la buena trayectoria que está llevando a cabo el club a lo largo de tantos años, su vinculación con el fútbol femenino, por lo que estimé que para mi carrera suponía un salto de calidad”.
¿Cómo va la adaptación al Costa Adeje Egatesa?. En lo deportivo se ha ganado la confianza de Eder Maestre porque es una habitual en el once inicial.
“El proceso de adaptación está siendo muy positivo. El contar con la confianza de Eder me supone ganar confianza en el campo, en el día a día, y también noto la confianza de las compañeras, por lo que está resultando muy fácil el trabajo en el campo, y también a nivel de vestuario”.
¿Ha notado mucha diferencia de Eibar donde jugó las últimas temporadas con Tenerife tanto dentro como fuera del campo?
“Si hay diferencias. A simple vista se ve que el juego del Eibar es muy diferente al de mi actual equipo. Tengo la capacidad de que mi juego se puede adaptar a cualquier manera de jugar, y a lo que me pida el entrenador. Eso es un punto a favor mio, pero también es cierto que la exigencia que tenemos en el Tenerife no la había tenido antes. Es un equipo al que se le exige mucho y por eso estamos en donde estamos, porque se busca el máximo rendimiento de cada futbolista. En todos los aspectos ha sido un cambio muy positivo”.
El equipo ha arrancado muy bien en la Liga F Moeve. Tras nueve jornadas son quintas y siguen invictas lejos del Heliodoro. Lo único que se puede reprochar es que se les está atragantado el Heliodoro donde aún no han podido sumar los tres puntos.
“La verdad que en casa la victoria se está haciendo esperar. Esperemos que no se demore mucho en el tiempo. Lo positivo es que a domicilio somos un equipo muy potente, y en casa hemos rascado algún punto importante como fue con la visita del Real Madrid. No ganamos, pero fue un partido muy competido y muy vistoso para el espectador. En los demás encuentros hemos puntuado ante Espanyol y Badalona, a lo que también hay que darle valor. Obviamente nos gusta ganar y más en casa, pero el fútbol a veces es caprichoso y se nos está atragantando un poco. Espero que después de la visita al Madrid CFF, jugaremos dos partidos consecutivos en el Heliodoro y tendremos la posibilidad de ganar de una vez por todas”.
¿Cuál es el techo del Costa Adeje Egatesa?, o este equipo no tiene techo
“Estamos trabajando semana a semana, partido a partido, y esa es la línea que debemos seguir. De esta manera podremos conseguir grandes cosas, y cuanto más alto quedemos mejor, pero con un trabajo diario muy constante. Esa podría ser la clave del posible éxito que podamos tener”.
Ha llegado en la temporada que el club tiene un convenio con el CD Tenerife y se ha dado un salto cualitativo en el tema de las instalaciones. Sus compañeras le han comentado las calamidades que habían pasado años anteriores con el tema de las infraestructuras.
“Siendo rival jugué en campos como el de Adeje, el de Granadilla… y el salto de calidad que se ha dado esta temporada con el convenio firmado con el CD Tenerife masculino ha sido muy importante para el club. El poder jugar en el Heliodoro, entrenar en El Mundialito con césped natural, disponer de un gimnasio es consecuencia de una buena gestión lo que beneficia al rendimiento del equipo. Por tanto, feliz de haber llegado en el momento actual del club, feliz por las compañeras que han estado picando piedra y que ahora pueden disfrutar de un cambio tan positivo”.
¿Qué es lo más que le ha sorprendido desde que milita en el CD Tenerife femenino?
“Quizás lo que más me ha sorprendido es el trabajo que hay detrás de nosotras. La profesionalidad del cuerpo técnico, el trabajo de la junta directiva, del equipo de prensa por como se mueven para llevar el proyecto a ojos y oídos de toda la isla, y de Canarias. Es un trabajo muy importante porque de eso también vivimos, nos facilitan mucho las cosas para centrarnos solo en el fútbol. Ese trabajo tan necesario y tan bien hecho muchas veces cuesta de encontrar. Se trabaja muy bien en ese aspecto, lo que es de destacar”.
A pesar de las destacas actuaciones del equipo, no hay manera de que la selección convoque a alguna futbolista del Costa Adeje. ¿Cómo valora este hecho?
“Los números del equipo están ahí. El tema de la selección es una decisión que nosotras no podemos controlar por lo que no hay que gastar energía en darle muchas vueltas. Lo importante es que el equipo en Liga está demostrando ser muy sólido, con jugadoras muy trabajadas, y ojalá algún día alguna de nosotras pueda ser convocada. Hasta que llegue ese momento, hay que dar valor a que tenemos compañeras en selecciones de otros países que también trabajan para lograr ese objetivo, y que tienen la suerte de poder defender a su país y vivir esa experiencia”.
Este domingo visitan a un directo rival por los puestos altos de la clasificación, el Madrid CCF. Intentarán seguir invictas y puntuar en la Capital de España.
“Este domingo afrontamos un partido importante contra el Madrid Club de Fútbol. Será un buen test para luego poder encarar los siguientes partidos que también serán ante rivales muy directos. Nosotras vamos a Madrid con la idea de seguir invictas, de poder ganar, y trabajamos esta semana con los mejores registros para llegar en las mejores condiciones a ese partido, y prolongar la buena racha lejos de casa”.
En el tiempo que lleva residiendo en la isla, ¿ha tenido la oportunidad de conocerla?
“Ya conozco un poco de Tenerife, aunque no todo lo que me hubiese gustado porque no hemos tenido mucho descanso. Es una isla espectacular, con mucha diversidad y se podría decir que es un territorio mágico”.
¿Su futuro inmediato pasa por Tenerife? ¿Le gustaría estar muchos años en este club?
“Hablar de futuro siempre es complicado, ya que es incierto y las cosas pueden cambiar de un día para otro. No me voy a parar en pensar que puede pasar. De momento me centro en cumplir mi contrato, aportar cosas positivas al club de igual manera que el club a mi. Estoy contenta con la trayectoria que estamos llevando, así que me quedo con eso”.