Elena Marrero, filóloga, alto y claro sobre uno de los debates en el hablar de los canarios: “Simplemente es”

Un vídeo de TikTok publicado por la filóloga canaria Elena Marrero se ha vuelto viral tras abordar un tema lingüístico que, aunque parece menor, despierta pasiones en las redes: el uso del “vosotros” entre hablantes de Canarias. Lejos de ser un fenómeno nuevo o una “traición” al habla isleña, como algunos usuarios critican, Marrero aclara que tiene raíces históricas y sociales muy concretas.
En el vídeo, que acumula cientos de comentarios, la creadora explica que aunque la forma mayoritaria en Canarias es el “ustedes” (tanto para el trato formal como informal), hay canarios que usan “vosotros” desde siempre, y no necesariamente por imitar la norma peninsular.
“Hay canarios que usan el ‘vosotros’ toda la vida, y aunque parezca un insulto para nuestro querido español de las Islas Canarias, no es tan raro escucharlo”, afirma la filóloga.
Dos razones principales para su uso
Según Marrero, el “vosotros” aparece en Canarias por dos motivos:
- Motivación sociolingüística: algunos hablantes lo emplean al considerar la forma peninsular “más correcta” o prestigiosa, algo que la filóloga señala como innecesario, pues dentro de la propia península hay una gran variedad de acentos y usos.
- Razón histórica: en zonas concretas de Tenerife, La Palma y, sobre todo, La Gomera, el “vosotros” se mantiene como herencia del español antiguo traído por los castellanos. Con el tiempo, la influencia andaluza fue mayoritaria en el Archipiélago, pero esa forma verbal quedó arraigada en algunos pueblos como un vestigio lingüístico.
“Podríamos decir que hablan un español más antiguo que el resto de Canarias, pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así”, explica.
“Me molesta que se ataque la identidad canaria por esto”
El vídeo surge como reacción a los constantes comentarios negativos que reciben los canarios que usan “vosotros” en redes, donde se les acusa de “no ser canarios de verdad” o de “querer parecer peninsulares”.
Marrero desmonta la alarma: según su cálculo, solo uno de cada 50 canarios en redes usa esta forma, por lo que ni pone en riesgo la identidad lingüística del Archipiélago ni justifica el rechazo.
¿Esta prohibido hablar con el "vosotros" en las Islas Canarias? Se que es un tema que puede generar mucha polémica, pero, tenemos que mantener la calma: el uso de "ustedes" no va a desaparecer : Marcial Morera, "El vosostrismo y el vosotreo del habla canaria: causas y consecuencias" Es cortito pero con mucha info recomiendo leerlo 100% si el vídeo se les queda corto jiji (si, lo volví a subir)
También señala un fenómeno curioso: quienes mezclan estructuras, como “vosotros vais” pero usando la conjugación de “ustedes”, algo que a ella —confiesa— le encanta como muestra viva de cómo evoluciona el lenguaje.
“No hay que alarmarse ni criticar”
La filóloga concluye su mensaje con una invitación a la tolerancia lingüística: “El español de Canarias no está en peligro por esto. Si alguien usa ‘vosotros’ porque lo aprendió así en su pueblo, perfecto. Si lo hace para sentirse superior, pues cada quien. Pero no hay motivo para insultar ni cuestionar la identidad de nadie”.