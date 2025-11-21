Gabriel Ducatenzeiler, Premio CajaCanarias de Música María Orán 2024, recala en el Otoño Cultural

La Fundación CajaCanarias celebra este viernes el concierto de galardonados de su Premio de Música María Orán 2024, dentro de la programación del Otoño Cultural CajaCanarias 2025. El pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp ofrecerá un recital compuesto por obras de Chopin, Debussy y Rajmáninov, además de una composición inédita de Alicia González, ganadora del Premio a la Mejor Composición de autor canario o residente en Canarias, también de 2024, escrita especialmente para la ocasión y titulada In medio stat virtus.
El concierto comenzará a las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo.
Gabriel Ducatenzeiler Kapp ha desarrollado una activa carrera como concertista en las Islas, en la Península y en Europa. En enero ofrecerá tres recitales, en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, dentro de la programación del 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC).