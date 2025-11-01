La Guardia Civil revisará las guanteras en busca de objetos prohibidos y avisa de multas superiores a los 3.000 euros

La Guardia Civil ha comenzado a incluir la revisión de la guantera de los vehículos dentro de algunos controles de tráfico, según publica AutoBild España.
El medio especializado señala que este refuerzo de vigilancia está orientado, principalmente, a comprobar tres aspectos:
- Si el conductor lleva objetos peligrosos o prohibidos, como armas blancas, herramientas contundentes o elementos que puedan considerarse de riesgo según la Ley de Seguridad Ciudadana.
- Si el vehículo dispone de la baliza luminosa V-16, que sustituirá progresivamente a los triángulos de emergencia y será obligatoria a partir de 2026, según la normativa de la DGT.
- La presencia y validez de la documentación obligatoria del coche y del conductor, aunque la DGT ya permite disponer de ella en formato digital mediante su aplicación oficial.
AutoBild afirma que algunos de los objetos detectados durante estas inspecciones pueden derivar en sanciones, especialmente si se consideran peligrosos o no autorizados dentro del vehículo.
El medio menciona multas “de entre 601 y 3.005 euros” para las infracciones más graves.
Con su próxima entrada en vigor, la baliza V-16 será uno de los elementos que los agentes verificarán con mayor frecuencia, y que su ubicación recomendada —por accesibilidad— es, precisamente, la guantera.