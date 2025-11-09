La Aemet avisa a Canarias: las lluvias llegarán con fuerza en los próximos días

La previsión meteorológica para este lunes indica que estará nuboso en el norte y oeste, donde habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo a claros en el noreste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, habrá intervalos nubosos, y los cielos aumentarán a nubosos por la tarde. En cumbres centrales, estarán despejados.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
Por su parte, el viento soplará del nordeste, moderado, con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
⛈️ Las lluvias también llegarán a #Canarias en los próximos días, descargando con bastante fuerza en las islas occidentales, según el modelo europeo.— Meteored España (@MeteoredES) November 9, 2025
🌐 https://t.co/SaN4d1sW87 pic.twitter.com/svqnu4vmSb
En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte con probables lluvias en general débiles amainando por la tarde, estando en el resto de zonas con intervalos nubosos que aumentarán por la tarde a nuboso en la vertiente sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos tendiendo por la tarde a poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste.