La ausencia del término “lagunear” en los diccionarios

Según el “Diccionario de la Lengua Española”, de la Real Academia Española, el vocablo “lagunear” es un verbo que significa “pescar en las lagunas”. En el “Diccionario Básico de Canarismos”, de la Academia Canaria de la Lengua, no aparece por ningún lado el término “lagunear”. En el “Gran Diccionario del Habla Canaria”, de Alfonso O’Shanahan, “lagunear” brilla por su ausencia. He entrado en el “Gran Diccionario Guanche”, de Francisco Osorio Acevedo, y no aparece ni escrito en guanche. He mirado en el “Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias”, de María Ángeles Álvarez y Dolores Corbella, editado por la RAE, y ni rastro del término “lagunear”. Por último, ya cansado, he mirado en el “Diccionario Escolar de la Real Academia Española” en donde “lagunear” también se oculta a los escolares. O sea, que el inconmensurable hecho y placer de “lagunear”, no tiene espacio que lo explique en ningún diccionario al uso, más allá de aquello de “pescar en las lagunas”.
Consulta con los expertos para corroborar la falta
Laguneando por La Laguna, coincido en la terraza de la cafetería Venezia, con el amigo y maestro Juan-Manuel García Ramos, catedrático universitario, político y escritor. Hoy Catedrático Emérito de la Universidad de La Laguna, así como académico de la Academia Canaria de la Lengua. Fue consejero de Educación del Gobierno canario y el año 2006 recibió el Premio Canarias de Literatura por su trayectoria profesional. Curiosamente sorprendido, Juan-Manuel García Ramos me reconoció que “lagunear” (término que él conoce profundamente) no está recogido como Dios manda en ningún lado. Consultado el catedrático de lengua española de la ULL, Marcial Morera Pérez, miembro fundador y académico de la Academia Canaria de la Lengua, comenta que “lagunear no aparece en el Diccionario básico de canarismos, porque no es voz general, pero aparecerá en el general, que esperan publicar próximamente”. Nunca será tarde, si la dicha es buena.
La impagable y agradable experiencia de “lagunear”
Si me preguntan ustedes por el significado del término y verbo “lagunear” les diría algo así como: “dícese del hecho y efecto de disfrutar paseando por las calles de La Laguna, más concretamente por su casco histórico, declarado por la Unesco como Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad” Pero, comentado el otro día con Juan-Manuel García Ramos, coincidimos en que el significado del término es mucho más amplio y profundo, porque se podría añadir que “lagunear no solo es pasear por las calles laguneras sino pararse de vez en cuando por alguna de las esquinas del casco, como la de la Notaría de Juan Antonio Cruz Auñón, la de los desaparecidos Bar El Refugio y Bar Castillo (de Luis “El Pipeta”) la de La Venta de la Esquina, la del Bar Pedro, la de La Artillería, o la del Bodegón Tocuyo, entre otras, para hablar de La Laguna y, sobre todo, de la gente lagunera”. “Lagunear”, dentro del paseo y la conversación, implica, además, “pegar” algún que otro “rastrillazo” al lagunero o lagunera que se lo merezca y hasta “mandarle” algún “variscacillo”.
Una experiencia terapéutica con múltiples beneficios
Como entenderán ahora, el término “lagunear” encierra una experiencia única y enriquecedora que solo pueden valorar los propios laguneros y laguneras, así como pocas personas iniciadas. Se trata de casi una experiencia espiritual y terapéutica que ayuda a las personas diabéticas (porque anima a caminar) a las hipertensas (porque relaja de lo lindo) a las depresivas (porque las desinhibe y anima) y hasta a las cabreadas (porque les permite desfogarse entre rastrillazos y variscazos). Para ello, solo hay que conocer a la gente lagunera y su idiosincrasia. Como diría el querido y recordado fotógrafo Norberto Díaz “Zenón”, hay que saber que… “Un lagunero: un mago; dos laguneros: una pelea; tres laguneros: la fiesta del Cristo; cuatro laguneros: un taxi para Santa Cruz; cinco laguneros: un orfeón; seis laguneros: un envite y siete laguneros: una procesión”.
Curiosa anécdota de Lorenzo Dorta con Rafael Caldera
He dicho que Lorenzo Dorta García es y será siempre “alcalde honorario de Garachico”, por encima de los muchos años como consejero en el Cabildo de Tenerife y de presidente del Consorcio Daute-Isla Baja. Lorenzo tiene un récord insuperable: desde 1912, cuando se crearon los cabildos, es el consejero que más años ha estado en la institución insular, ¡33 años! Hace unos días, después de ver El Cotarro del pasado domingo y leer que el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, entregó sendas mantas esperanceras a los actores William Levi y Adriana Torrebejarano, el amigo Lorenzo me mandó un WhatsApp, para compartir conmigo una ya histórica anécdota de hace la friolera de 50 años. El amigo Lorenzo Dorta tuvo el honor de acompañar al entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, en una visita al Teide. Enterado de la misma el alcalde de El Rosario, que en aquel momento era Elías Bacallado, le pidió a Lorenzo que realizara una parada en la Villa de La Esperanza, donde le haría un gran recibimiento, a la altura de un jefe de Estado, y le entregaría una “manta esperancera” de regalo.
La próxima vez…, que le quite la etiqueta a la manta
Todo se cuadró de la mejor manera y el recibimiento fue todo un éxito, con banda de música incluida. El alcalde Elías Bacallado, en su discurso, dijo a Caldera que “le entregaba una manta, símbolo del municipio, que había sido confeccionada por manos artesanas del pueblo”. Al dársela, Rafael Caldera no dudó en ponérsela sobre sus hombros entre la ovación del público (a pesar de los casi 40° del mes de agosto en La Esperanza) y al colocársela, Rafael vio la etiqueta que garantizaba la calidad de la susodicha manta. Cuando estaban de nuevo en el coche oficial rumbo al Teide, Rafael Caldera le dijo a Lorenzo Dorta con todo respeto: “dile al alcalde que, la próxima vez, le quite a la “manta artesanal” la etiqueta de “Made in England”. Aguda visión y un impecable comentario de Rafael Caldera, un gran presidente de Venezuela. Hoy intentaré ir a La Esperanza porque se celebra la feria “Saborea el Rosario” y, cuando vea al alcalde le preguntaré: ¿Escolástico, cuando usted entrega las mantas esperanceras, antes le quita la etiqueta?
