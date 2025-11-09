La Gala Pequeño Valiente, retransmitida por RTVE en Canarias, bate récords con casi 130.000 euros en donaciones

De todos los partidos que se han jugado en el Gran Canaria Arena, el de este fin de semana ha sido sin duda uno de los más emocionantes del año. No se enfrentaban dos equipos. Nada que ver. Todos llevaban la misma camiseta y compartían un único objetivo: encestar en la canasta solidaria de Pequeño Valiente. ¡Y vaya si lo hicieron! Empresas y particulares consiguieron anoche 129.109 euros, unos 50 mil más que el año pasado. Lo anunciaron emocionados los presentadores de RTVE Roberto Herrera, Nayra Santana, Sara Fez y Néstor Santana, al término de una gala que pasará a la historia. Generosidad a raudales, en pleno prime time, para aligerar en la medida de lo posible la mochila de los niños y niñas con cáncer y de sus familias. Desde el apoyo psicológico hasta el alojamiento en ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla donde algunos reciben tratamiento.
Bajo la dirección de Roberto Herrera y el realizador Carlos Fernández Klett, el equipo de profesionales de RTVE en Canarias consiguió convertir a Pequeño Valiente en protagonista de La 2 a través de una gala emocionante y amena que desató la solidadaridad de los asistentes y de los miles de telespectadores que siguieron la Gala desde casa. Cada cual se sumó con lo que pudo: desde 5 euros hasta 25 mil. Los teléfonos no pararon de sonar en un call center lleno de rostros conocidos. Allí estaban la presentadora de los Telecanarias Fátima Hernández, la humorista Yanely y la colaboradora Amor Romeira, entre otros.
El evento comenzó a las ocho de la noche. En las primeras filas, arropando al presidente de la Fundación Pequeño Valiente, el presidente del Cabildo Antonio Morales, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias, el viceconcesejero de Bienestar Social del Gobierno canario Francis Candil y la directora de RTVE en Canarias Francisca González. Sobre el escenario, hubo humor, el de Maestro Florido. También magia, la de Olé Flamenco by Fran Chafino. No faltó tampoco la ternura de Jaleox ni la buena música. Mayo, Antonio José, Café Quijano, Mel Ömana, Merche, J. Kbello… pusieron audio a la noche.
Tres horas en las que escuchamos también los testimonios de cinco jóvenes que superaron el cáncer y que están aquí para contarlo. El partido en el Gran Canaria Arena lo ganó la solidaridad con muchísima diferencia.