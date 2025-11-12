La Gomera, única isla en la que desciende el número de residentes

La nueva entrega sobre la Estadística Continua de Población (ECP) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública ayer confirma dos tendencias: por una parte, los residentes en el conjunto del Archipiélago no dejan de crecer, pero por otra hay una Isla donde hace al menos un año que descienden, concretamente La Gomera.
Siempre teniendo en cuenta que, como recuerda el propio INE, estas entregas trimestrales son datos provisionales, aunque sin duda indicativos y en todo caso no lejanos de la realidad si es que finalmente hay variaciones, los resultados de dicha estadística a fechas del pasado 1 de octubre son que la población residente en Canarias aumentó en 14.205 personas en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta sumar un total de 2.268.035, mientras que tomando como referencia el trimestre anterior se incrementó en un 0,21%.
Dicho aumento se refleja en todas las Islas menos en La Gomera, y sigue siendo Tenerife la más poblada con 969.691 (+5.512 comparado con el 1 de octubre del año pasado), seguida de Gran Canaria, con 878.426 (+3.921).
En el resto de las islas va por delante en cuanto a número total de residentes Lanzarote con 167.840 (+1.632), luego Fuerteventura con 130.447 (+2.010), La Palma con 87.085 (+1.058), La Gomera con 22.414 (-129) y, finalmente, El Hierro con 12.132 (+201).
Otras autonomías
En cuanto a los datos que nos ocupan a nivel de toda España, resaltar que durante el tercer trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%), Castilla-La Mancha (0,34%), Cataluña y Navarra (0,32% en ambos casos) y Asturias y La Rioja (0,30%).
Por encima de la media nacional (0,21%) se situaron también Cantabria (con un crecimiento poblacional del 0,27%), la ciudad autónoma de Melilla (0,24%) y Castilla y León (0,23%).
Por debajo de la media, pero también aumentando población, están Galicia y Baleares (0,20% ambas), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%) y Andalucía y ciudad de Ceuta (0,06%).
Resta añadir que, según la entrega del INE de ayer, el número de hogares se sitúo en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre.
De los 49,4 millones de residentes en España, 7,1 tienen otra nacionalidad
Según recoge los informes del Instituto Nacional de Estadística, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre del año respecto al anterior. El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año.
Así, de los 49.442.844 personas que residen en España, 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera. Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.
El mayor número de personas que llegaron a España tenían nacionalidad colombiana (32.100), española (24.500 retornados), marroquí (23.400) y venezolana (20.500). Las nacionalidades más numerosas de emigrantes fueron española (9.100 salidas), colombiana (8.200) y marroquí (7.900).