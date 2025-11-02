La “iNdiosincrasia” de Canarias según Benicio Alonso

La persona que piense que esto que voy a escribir hoy tiene algo que ver con el tan histórico como absurdo “pleito insular”, está totalmente equivocada, o lo que tiene, sin duda, es mucha “falta de ignorancia” y retorcimiento. Lo que voy a escribir tiene que ver con el talento, la predisposición y la actitud optimista, positiva y proactiva, o con todo lo contrario. El querido, respetado y recordado amigo Benicio Alonso Pérez, quien fuera consejero de Industria de la Junta Preautonómica de Canarias el año 1982, solía repetir una frase que, según él, definía el carácter y la idiosincrasia (o “iNdiosincrasia”, que diría el otro) de la gente canaria, según fuera de Tenerife o Gran Canaria. El bueno de Benicio afirmaba que “En la misma unidad de tiempo, 100 euros se mueven 30 veces más en Gran Canaria que en Tenerife”. Y creo que tiene que ver (y mucho) con la última polémica sobre el control del agua. Estimo que, en gran parte, Benicio Alonso tenía razón. Aquí (en Tenerife) somos de mucho “jabla, jabla” y de poco “jace, jace”.
Como decía de coña (y no tan coña) el también querido y recordado Pedro Molina Ramos, líder del sector ganadero “aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío”. Mientras los “canariones” desarrollan planes, buscan perras donde supuestamente no las hay, y tiran p’alante con infinidad de proyectos, los tinerfeños nos pasamos la vida “en Belén con los pastores”, pensando, decidiendo y poniendo trabas, para al final, casi siempre, terminar viendo que se nos ha “pasado en arroz” y que en la “isla de enfrente” han ido a otra velocidad, más rápida, efectiva y, por supuesto, más eficaz y rentable. Ahora, políticos como Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) y Rosa Dávila (CC) y líderes agrarios como Theo Hernando (Asaga) se lamentan de la noticia y hablan de “sorpresa y secretismo” pero la verdad es que, como decía el recordado periodista y amigo, Manuel Iglesias: “aquí no hay monumento al soldado desconocido, porque nos conocemos todos”. Nos conocemos todos, se sabe casi todo y… ¿nadie se enteró de lo que se estaba “engodando” en territorio “canarión” en torno al control del sector del agua en Tenerife? Perdonen ustedes…, pero no me lo creo.
El agua potable de Tenerife en manos de Gran Canaria
El periódico DIARIO DE AVISOS informaba hace unos días de que “la multinacional francesa grupo Veolia, propietaria del grupo Canaragua, ha vendido el 45% de la sociedad a tres compañías de Las Palmas, incluyendo el fotomontaje de tres de sus líderes: Alicia Martinón (Grupo Martinón) Juan Miguel Sanjuán (Satocan) y Oliver Alonso (Grupo Domingo Alonso). Lo hacen, según la nota de prensa de Canaragua “para impulsar el desarrollo sostenible del archipiélago”. Pero el anuncio, según afirma el Diario, parece que ha provocado malestar e indignación en el empresariado tinerfeño por una operación que consideran una “intromisión inadmisible en la gestión de un bien esencial”. Sin embargo, no sé si, en realidad, lo que ha provocado entre los tinerfeños es vergüenza, envidia y resignación. Una vez más aquello de que, “quien no corre pisa al de delante” se ha cumplido con protagonismo “canarión”, y punto. ¿Dónde estaban los empresarios “de aquí” cuando los empresarios “de allá” estaban tratando la compra del agua “de aquí”?
Cerraremos miércoles y jueves por falta de personal
La semana pasada tuve que ir a un evento por Garachico y me tropecé con dos carteles en un mismo establecimiento de restauración. El primero y muy positivo anunciaba que servían “comida canaria de caldero”, ofrecían vino tinto de La Victoria y vivo blanco de Tegueste y añadían la coletilla de “el sabor de la tradición”. Pero también, en la misma puerta del establecimiento aparecía otro cartel que rezaba “a partir de esta semana, cerraremos miércoles y jueves, por falta de personal, hasta nuevo aviso”. Creo que, por mucho que duela decirlo y más reconocerlo, tenemos un problema de fraude con las subvenciones por desempleo y mucho abuso del tan importante como imprescindible y necesario “salario mínimo vital”. El filósofo y teólogo danés, Søren Aabye Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, dijo que “gran parte de la generación actual, cansada por sus esfuerzos fingidos, recae en una flojera completa”. Creo que sí tenemos personal, y que mucho está en paro, pero, en parte, absolutamente quemado y en parte muy “apoltronado” y abusando de ayudas que, quizá, a más de uno no les correspondería estar cobrando. Un problema de todos, que debemos resolver entre todos.
Internacional “Tuna Veterani Medicinae” de La Laguna
Remato la faena celebrando que, en medio de la difícil y compleja situación de la Sanidad canaria, nuestros hombres y mujeres de la Medicina, la Enfermería y todo el personal auxiliar, sigan desarrollando su labor con ganas y total profesionalidad. Y celebro que, además, les quede tiempo para disfrutar de la vida por medio de la música, como lo ha hecho el pasado finde semana la Tuna de Veteranos de Medicina de la Universidad de La Laguna (oficialmente “Tuna Veterani Medicinae”) que preside Francisco “Paco” Fernández Robayna, alias “Jefe” con la inestimable colaboración del desinquieto José Manuel Martín Peña, alias “Monaguillo”. Lo hicieron con un rotundo éxito en el 28º Certamen Internacional de Cuarentunas, que se celebró en la ciudad de Cartagena, con la presencia de medio millar de tunos. Los nuestros, que se presentaron por primera vez hace unas semanas en el Orfeón La Paz de La Laguna, y ahora han dado el salto internacional, yendo y actuando oficialmente en el veterano certamen de Cartagena donde la formación lagunera fue oficialmente admitida en la Federación Internacional de Cuarentunas Universitarias actuando como padrinos la histórica y veterana Cuarentuna de Santiago de Compostela y la Cuarentuna de Oviedo. Todo un lujo. Y, seguidamente, fueron acogidos oficialmente por la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo Hernández, madrina del certamen, a quien Paco Robayna “Jefe” y José Manuel “Monaguillo” obsequiaron entregándoles varios recuerdos de La Laguna y Tenerife. Muchas felicidades por ese gran éxito internacional y… ¡¡Aúpa Tuna!!
