La Laguna vuelve a intentar sacar a licitación las obras para la rehabilitación de la Casa Menéndez

Nuevo intento para adjudicar las obras para rehabilitar la Casa Menéndez como espacio cultural. El Ayuntamiento de La Laguna ha vuelto a sacar a licitación las obras del proyecto de dicha rehabilitación, después de que el primer procedimiento, que se publicó el pasado mayo con un presupuesto de 1,5 millones, quedara desierto al no concurrir ningún licitador en el plazo establecido. El proyecto vuelve a salir a concurso con el mismo presupuesto y las ofertas se podrán presentar hasta el día 21 de este mes, según información de la plataforma de contratación.
“Tras la primera licitación, que quedó desierta, nos preocupamos y preguntamos a las distintas empresas los motivos por los que no se habían presentado y la mayoría es que no tuvieron conocimiento de esta licitación, y otras en ese momento estaban con otras obras y no podían presentarse”, explicó el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea. “Entonces, hemos hecho una promoción más amplia de esta licitación y esperamos que ahora sí haya una concurrencia más amplia”, apuntó.
La edificación, ubicada en la zona de Gracia-Finca España, es una vivienda familiar que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento como espacio libre de una unidad de actuación urbanística, data del año 1949 y dispone de tres plantas con una superficie construida de casi 500 metros cuadrados. Se ubica en una parcela ajardinada de 6.551 metros cuadrados, también propiedad municipal.
A finales de 2022, desde el Ayuntamiento se anunció la intención de rehabilitar este inmueble para convertirlo en un gran espacio de uso cultural, por lo que encargó a Gesplan la redacción del proyecto, que detalla los trabajos necesarios para esta conversión: “Con instalaciones asociadas para el desarrollo del mismo que incluyen salas polivalentes de diferentes superficies, aseos de planta y aseos adaptados, recepción y hall de acceso, oficinas administrativas, office, almacén/archivo y almacén con acceso independiente para uso por parte del servicio de Parques y Jardines”, según recoge el documento.
Además, el proyecto se ha desarrollado “desde la idea de conservación y recuperación de la imagen que originalmente presentaba la edificación y que forma parte del recuerdo de la zona, conservando su morfología, composición de huecos y ornamentos de fachada, así como los materiales que la conformaban”.