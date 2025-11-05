La literatura y la naturaleza confluyen a partir del 12 de noviembre en Letras Verdes

Letras Verdes, el encuentro nacional de literatura sobre naturaleza y mundo rural, contará en su quinta edición con casi una veintena de participantes del mundo literario y natural. Escritores, ilustradores, sonidistas, periodistas y viajeros se darán cita en un foro que también incluye la formación y otras disciplinas íntimamente relacionadas.
El encuentro tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en Los Silos y en el Valle de El Palmar, en Buenavista del Norte. Durante cuatro jornadas, por Letras Verdes pasarán nombres como Carlos de Hita, Ander Izagirre, Luci Romero, Josu Iztueta, Alfonso Polvorinos, Juli Mesa, Lana Corujo, Elena Correa, Antonio Sandoval o Carlos Lozano.
Además, la quinta edición del encuentro contará con una extensión en San Miguel de Abona, el 22 de noviembre, llegando así también al sur de Tenerife de la mano de Fundación Canarina.
Las propuestas de Letras Verdes llegan más allá de las presentaciones de libros. Las charlas y la cercanía con el autor son uno de los sellos del encuentro. Ofrece un pequeño formato de público que permite y provoca un ambiente distendido, que además sintoniza con el principal objetivo del encuentro, la sostenibilidad: la conservación y la protección de la cultura rural y la biodiversidad del territorio donde se celebra Letras Verdes es uno de sus principales cometidos.
Este encuentro sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, cuida todas sus acciones, fomentando el consumo responsable de kilómetro cero, dinamizando las pequeñas economías locales, respetando y valorando las comunidades rurales, compensando sus emisiones con la celebración de talleres familiares de construcción de cajas nido para aves, reutilizando y reciclando todos los materiales, y eliminando el consumo de papel, entre otras acciones.
Del mismo modo, los talleres están pensados para pequeños grupos. Como máximo, de entre 12 o 15 personas disfrutarán de talleres de grabación de sonidos de la naturaleza con Carlos de Hita, de escritura con Ander Izagirre, de botánica canaria a través de la acuarela con Ana Maia, de cuaderno de campo con BelDenMar, de fotografía de naturaleza con Laura Núñez. También harán rutas tradicionales sobre el Valle de El Palmar con Sandra Ramos, de la empresa local Navaea ecoturismo y educación ambiental.
Además, Letras Verdes llega a los centros educativos de los municipios de Los Silos, Buenavista del Norte y San Miguel de Abona mediante la celebración de una docena de charlas y talleres relacionados con la literatura, la naturaleza y el mundo rural.
Letras Verdes cuenta con el patrocinio y la colaboración de Fundación Canarina, Fundación DISA, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Los Silos y Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Birding Canarias y BichoMalo Libros organizan este encuentro nacional de literatura sobre naturaleza y mundo rural.