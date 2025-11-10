La Orotava celebró el OFF Festival de Fotografía 2025 con una jornada marcada por la inclusión, el deporte y la emoción

La fotografía social, el deporte y la integración fueron los ejes temáticos del OFF Festival de Fotografía La Orotava 2025, que se celebró el pasado domingo 26 de octubre en la céntrica Plaza de la Constitución. Una cita que reunió a artistas, aficionados y público general en una jornada vibrante, emotiva y profundamente inspiradora.
Organizado por el Ayuntamiento de La Orotava con la colaboración de la Fundación Moving The Planet, el evento se ha consolidado como un espacio donde el arte fotográfico se convierte en herramienta de concienciación social y transformación.
Más de 20 expositores, talleres, charlas y una mesa redonda para recordar
Desde primera hora de la mañana, la plaza se llenó de color, cámaras, imágenes e historias. Más de una veintena de expositores ofrecieron al público la posibilidad de conocer escuelas de fotografía, proyectos artísticos, profesionales del sector y propuestas relacionadas con la imagen visual, todo ello en un ambiente cercano y participativo.
Entre las actividades destacaron los talleres abiertos, las exposiciones, y especialmente, las ponencias de apertura a cargo de los fotógrafos Juan López y Reyes de Miguel, quienes compartieron su experiencia vital y profesional con los asistentes. López abordó su visión sobre el fine art y la evolución del arte fotográfico, mientras que De Miguel centró su intervención en la fotografía aplicada a contextos de emergencia y naturaleza.
Una mesa redonda que emocionó al público
Uno de los momentos más potentes del OFF Festival fue, sin duda, la mesa redonda sobre fotografía, deporte e inclusión, que tuvo lugar a las 12:30 h. Allí, Marcos y Daniela, padre e hija apasionados del trail running, compartieron su historia personal. Daniela, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista, ha encontrado en el deporte un canal de expresión y superación. Su testimonio, acompañado por el fotógrafo Raúl Santana, caló hondo entre los asistentes, generando un aplauso unánime y emotivo.
Compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad
La imagen oficial del festival —una ola rompiendo en la Playa del Socorro— no fue casual. Tal y como destacó el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, el festival busca también promover el respeto por la naturaleza y el entorno, alineándose con los valores de sostenibilidad y protección ambiental. En esta línea, el evento no solo promueve la fotografía como arte, sino como vehículo de valores y cambio social.
El concejal de Juventud, Darío Afonso, recordó además que el festival está dirigido a todos los públicos, profesionales o no, y que una de sus misiones es abrir las puertas del arte visual a toda la comunidad.
Durante los días previos, el Liceo Taoro albergó una muestra fotográfica colectiva con obras de Jairo Díaz, Juan López y Raúl Santana, abierta al público hasta el sábado 25. La exposición fue un complemento perfecto a la jornada del domingo, permitiendo disfrutar con calma del trabajo de tres grandes referentes de la imagen en Canarias.