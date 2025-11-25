La Policía advierte sobre las 12 estafas en las que podrías caer este Black Friday: una puede vaciar por completo tu cuenta

La Policía Nacional ha lanzado una campaña informativa en formato micropodcast para advertir sobre los doce fraudes digitales más comunes, coincidiendo con el periodo del Black Friday y la llegada de las fiestas navideñas. Entre ellos destaca el ‘skimming’, una modalidad de estafa vinculada a compras online con tarjeta bancaria que puede llegar a vaciar por completo una cuenta.
Desde la Sección de Fraude de Comercio Electrónico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que celebrará su 30 aniversario en 2025, señalan que “existe un tipo de estafa para cada edad”. Los agentes recomiendan comprar solo en tiendas fiables, verificar que las webs cuenten con sistemas de encriptación, evitar las transferencias y optar por tarjetas de crédito o tarjetas monedero.
También aconsejan desconfiar cuando una tienda online solicita datos personales sensibles o exige completar la operación con prisa, ya que estos son patrones habituales en los engaños más repetidos.
Micropodcast para prevenir estafas
Con la nueva iniciativa, la Policía pretende facilitar información directa y accesible a través de breves audios de un minuto, disponibles en sus perfiles oficiales de WhatsApp, X, Facebook y en plataformas de podcast. En ellos, agentes especializados explican de forma sencilla cómo funcionan las estafas más habituales y cómo protegerse.
Los episodios abordan fraudes como el cambio de factura, el cambio de nómina, la estafa del amor, el fraude del hijo en apuros y la reciente “estafa de los likes”.
El primer audio está dedicado al skimming. En este engaño, los delincuentes envían un SMS haciéndose pasar por empresas de mensajería e informan de un intento fallido de entrega. Para completarla, piden al usuario que pulse en un enlace que le redirige a una web falsa con el aspecto de una compañía de paquetería. Allí se solicita información personal y bancaria que, una vez introducida, queda en manos de los estafadores.
Otra práctica emergente es la “estafa de los likes”, en la que se promete dinero fácil por interactuar con publicaciones en redes sociales. Tras ese primer contacto, los delincuentes convencen a la víctima para que realice inversiones con la promesa de beneficios elevados, que nunca llegan.