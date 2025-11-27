La Policía Nacional desaloja “de inmediato” varias facultades en Canarias tras recibir una amenaza: “Iba a ser una masacre”

La Policía Nacional ha activado el protocolo de seguridad en el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) después de recibir una amenaza de bomba por correo electrónico de que iba a ser “una masacre”, según ha confirmado RTVC.
Ante una amenaza de ataque, las fuerzas de seguridad respondieron “de inmediato” y se procedió al desalojo preventivo de varias facultades del campus. La actuación se ha llevado a cabo como medida de precaución para garantizar la seguridad del alumnado y del personal universitario.
La Policía mantiene desplegados diferentes recursos en el recinto, entre ellos efectivos de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP), que continúan inspeccionando la zona.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen o el contenido exacto de las amenazas, aunque las autoridades mantienen el dispositivo activado y siguen evaluando la situación.
LA ULPGC PIDE “TRANQUILIDAD” Y EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluis Serra, ha solicitado “tranquilidad”, considerando que “debe ser la norma imperante en los campus” hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comuniquen a la institución cualquier cambio o novedad en sus investigaciones, según ha informado la ULPGC en un comunicado.
Asimismo desde la Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha instado a todos los centros “a que se mantenga la actividad en las aulas” y, a instancias del rector, se ha enviado un comunicado interno a la comunidad universitaria en el que se explican las medidas que se están adoptando tras recibir un correo electrónico sospechoso de amenaza a la institución.
El rector, indican, está en contacto directo con la Delegación del Gobierno en Canarias para determinar las medidas preventivas en todos los campus, mientras pide que “prosiga la normalidad en todos los centros”.