La Rambla seguirá presionando por medidas rápidas de seguridad: “No nos creemos que vayan a hacer algo”

Vecinos y vecinas de La Rambla se sienten abandonados por todas las administraciones, desde el Gobierno de Canarias, pasando por el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y por eso han fijado un calendario de protestas para seguir manifestándose hasta que adopten medidas provisionales que permitan reforzar la seguridad en la entrada y salida al barrio.
La próxima convocatoria está fijada para el domingo 23 de noviembre a las 19.00 horas, pendiente de la autorización de la Subdelegación del Gobierno. Así se decidió ayer durante la reunión de la plataforma Todos por la Rambla a la que asistieron una decena de personas.
En ese contexto, volvieron a insistir sobre la instalación de badenes, pasos de cebra, semáforos mejoras en la señalización horizontal y vertical para reducir la velocidad, iluminación del entorno y una isla para entrar al barrio y girar en dirección Santa Cruz. Son medidas provisionales y que se pueden aplicar casi de inmediato. Y aunque los técnicos del Cabildo las han descartado por no ser seguras, ellos consideran que sí pueden ayudar a reducir el peligro en la zona. “Sobre todo, teniendo en cuenta que el proyecto que quieren hacer es muy a largo plazo, ya que están hablando de 18 meses una vez que empiecen las obras pero antes hay que tramitar permisos y redactar los documentos”, declaró la portavoz de la plataforma, Adela Abreu.
En este sentido, los habitantes de La Rambla se muestran escépticos. “No nos creemos que vayan a hacer algo porque están dando largas y nos han entregado al mismo proyecto que ya estaba, por eso insistimos en que se adopte una medida provisional desde ahora”, sostuvo Abreu.
“Que busquen a técnicos propensos a buscar soluciones, no que estén negados a todo”, reclamó. No obstante, advirtió que harán un seguimiento “de manera más oficial y exhaustivo” del último proyecto que presentaron “para comprobar si finalmente se lleva adelante, si el director lo entrega, en qué fase se encuentra, y si se cumplen los plazos establecidos para evitar que suceda lo mismo que con el anterior”.
Los vecinos recordaron que desde el Ayuntamiento “se les ocultó información” y por eso “se sintieron engañados” en la última reunión, celebrada el 23 de octubre. “Fuimos en varias ocasiones para solicitar la entrevista con el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, para ver cómo iba al proyecto que presentó en 2024, saber en qué se destinarían emplear los 75.000 euros de presupuesto y si iban a ejecutarse o no expropiaciones, como se había comentado. Nos dieron largas hasta tres días antes de la concentración. Nos dijeron que tenían esos informes desde 2024 y que no son negativos en ningún caso, unos están con condiciones y otros son favorables. ¿Cómo no nos vamos a sentir engañados”, cuestionó Abreu.
El domingo 26 de octubre unas 150 personas se concentraron a la entrada del barrio de La Rambla, tres días después que una joven de 20 años fuera atropellada al cruzar la autopista TF-5 para coger la guagua. Un peligro con el que se enfrentan a diario desde hace años pero que se ha incrementado por diversos motivos y por eso no dejarán de luchan hasta que adopten medidas provisionales que refuercen la seguridad en la zona.