ciencia

La Superluna del Castor: la más grande y brillante del año se deja ver en Canarias

Será especialmente fotogénica en el momento de su salida
La última superluna del año ya está visible en el cielo de Canarias. Se conoce como la Superluna del Castor, el fenómeno lunar más llamativo de 2025 y el momento en que la Luna pasa más cerca de la Tierra este año, a poco más de 356.000 kilómetros de distancia.

Desde que ha anochecido, el satélite se percibe más grande y más luminoso de lo habitual. Su cercanía provoca un aumento de hasta un 14% en su tamaño aparente, además de un brillo superior al de una luna llena convencional.

Aunque podrá observarse durante toda la noche, el mejor momento para verla será a partir de las 22.00 horas (hora peninsular), cuando ya esté elevada sobre el horizonte y el cielo totalmente oscuro. También será especialmente fotogénica en el momento de su salida, justo al anochecer, cuando el efecto óptico de la atmósfera hace que parezca aún más grande.

¿Por qué se llama “luna del castor”?

El nombre procede de tradiciones indígenas norteamericanas, que identificaban esta luna llena con la época en la que los castores reforzaban sus presas antes del invierno o, según otras versiones, con la temporada de mayor caza del animal debido a la calidad de su pelaje.
En otras culturas se conocen variantes del mismo nombre: luna de hieloluna blancaluna de escarcha o, en el hemisferio sur, luna de maíz o luna de flores, ya que allí coincide con la primavera.

