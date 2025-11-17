Lanzarote clausura con éxito la gira española del International Ocean Film Tour 2025

Lanzarote ha puesto el broche de oro a la edición 2025 del International Ocean Film Tour, una cita que ha recorrido más de 20 ciudades en España llevando consigo una potente selección de documentales sobre los océanos, la aventura marina y la conservación del medio ambiente. Y qué mejor lugar para cerrar esta gira que el Auditorio de Jameos del Agua, uno de los espacios más singulares y simbólicos de las Islas Canarias, que este fin de semana colgó el cartel de “aforo completo”.
Con una asistencia de más de 1.300 personas en total, entre público general y jóvenes estudiantes, el evento se despidió de tierras canarias con una combinación perfecta de entretenimiento, divulgación y compromiso social.
El Auditorio de Jameos del Agua se llena para celebrar el mar a través del cine, la educación y el activismo ambiental
Las sesiones del viernes y sábado reunieron a 1.000 espectadores, atraídos por historias reales que conectan con las emociones y la conciencia ambiental. Aventureros, científicos, deportistas y activistas protagonizan los documentales que forman parte del tour, y que, más allá de su belleza visual, buscan despertar algo más profundo: el respeto por el mar y la urgencia de protegerlo.
Jóvenes, inspiración y futuro
Uno de los momentos más destacados del fin de semana fue la sesión matinal dedicada a los más jóvenes. Más de 300 estudiantes de distintos municipios de la isla se acercaron a los Jameos para vivir una experiencia diferente. Además de ver uno de los filmes más aclamados del tour, NIKA, pudieron escuchar de primera mano a Felipe Ravina, su co-director y protagonista. Su charla, motivadora y cercana, giró en torno a su experiencia como cineasta, deportista y defensor incansable del medio marino.
Muchos salieron de allí con una nueva mirada hacia el océano. Algunos, incluso, con ganas de implicarse más activamente en su conservación.
Pero el International Ocean Film Tour no se limita a proyectar documentales. También pasa a la acción. En su cierre en Lanzarote, el tour organizó dos jornadas de voluntariado ambiental junto a organizaciones locales, centradas en la limpieza del litoral y el fondo marino.
Una forma de cerrar el círculo: después de mirar, entender y emocionarse con las historias, toca remangarse y contribuir, aunque sea con un pequeño gesto, a cuidar el lugar que nos lo da todo: el océano.
Un tour que crece y deja huella
Con esta parada final, la edición 2025 del International Ocean Film Tour confirma su consolidación en España. Más allá del éxito de público, lo que queda es el impacto: en las conversaciones que se generan, en las inquietudes que despierta, en las ganas de actuar que enciende en cada espectador.
El equipo organizador ya trabaja en la próxima edición, con la intención de seguir creciendo, inspirando y ampliando el alcance de este mensaje global: los océanos necesitan de nosotros, y nosotros necesitamos de ellos.
Y como se vivió este fin de semana en Lanzarote, el cine puede ser el primer paso para cambiarlo todo.