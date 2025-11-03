Las reales academias canarias celebran desde este lunes sus X Jornadas de Arte, Medicina y Ciencia

Cinco ponencias y un concierto conforman las X Jornadas de Arte, Medicina y Ciencia que organizan las tres reales academias canarias vinculadas a estas disciplinas. La sede de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (Racba) en la capital tinerfeña (plaza de Ireneo González, 1) alberga la iniciativa hoy lunes, mañana martes, el miércoles y los días 10, 11 y 12 de noviembre. Siempre a partir de las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar el aforo.
La cita de este lunes corre a cargo del doctor en Botánica Pedro Luis Pérez de Paz, quien hablará del impacto ambiental de la erupción volcánica de 2021 en La Palma. Mañana será el turno de la doctora Nuria Mañes Bonet, con la ponencia La cirugía torácica robótica, y el miércoles, el de la doctora en Arquitectura Ainhoa Amaro García, que disertará sobre La Construcción 5.0 como llave del cambio.
Germán Perdomo Hernández (día 10, La ciencia detrás de la diabetes) y José Nicolás Boada Juárez (11, El retrato del cardenal João da Mota) serán los últimos conferenciantes de un foro que se cierra el día 12 con un concierto de Gustavo Díaz-Jerez. / DA