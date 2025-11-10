Las tres reales academias canarias brindan esta semana dos conferencias y un concierto de piano

Las X Jornadas Multidisciplinares que organizan las tres reales academias canarias, la de Bellas Artes, la de Medicina y la de Ciencias, enfilan su segunda y última semana con dos conferencias y un concierto de piano, que tendrán lugar este lunes, el martes y el miércoles, respectivamente. Las actividades se desarrollarán en la sede de la Real Academia Canarias de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife (plaza de Ireneo González, 1), a partir de las 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.
Hoy lunes, el doctor Germán Perdomo Hernández hablará en su conferencia sobre La ciencia detrás de la diabetes: de la insulina a la medicina personalizada, mientras que el martes el doctor José Nicolás Boada Juárez tratará en su ponencia sobre El retrato del cardenal João da Mota: arte, biografía y misterio, en torno a un óleo anónimo del siglo XVIII.
Finalmente, el pianista y académico de la Racba Gustavo Díaz-Jerez protagoniza el concierto de clausura del miércoles, que incluye obras de Maurice Ravel, Samuel Aguilar, Claude Debussy, Leandro Martín, José Luis Perdigón y de su propia autoría.