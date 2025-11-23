Lo que da una reunión de empresarios de varias islas

La realidad del verbo “lagunear”, del que hablé hace unas semanas en El Cotarro, se hizo realidad en el acto de entrega de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias (EFCA) Cuando se unen empresarios canarios de más de tres islas y entran “en confianza”, se producen espontáneas, distendidas y animadas conversaciones en las que aflora información que unos pueden tildar de falsos rumores; otros de cuchicheos bien o mal intencionados; algunos de chismes interesados y otros de información nada descabellada y a tener en cuenta. El colega, maestro de periodistas y amigo, José María García, acuñó la frase “el rumor es la antesala de la noticia”. Según el último estudio del medidor oficial de audiencias en España, Grouth from Knowlegde (GFK-DAM) en su medición del mes de octubre, DiariodeAvisos.com cuenta con 1.693.099 usuarios únicos, es el digital más leído de Canarias, y que más de 40.000 personas son lectoras semanales de El Cotarro (gracias por su audiencia y fidelidad) Ustedes, que son personas inteligentes y muy listas, sabrán distinguir esa información, cribarla y quedarse con lo crean más cierto.La Laguna: el PSOE baja y sube Luis Yeray Gutiérrez
Comparto con ustedes algunas de las “perlas” que se dijeron (con testigos) al final del acto de la EFCA, durante el oportuno brindis. Una de ellas y en base a los resultados de supuestas encuestas electorales (que siguen haciéndose y rodando por más de un partido político) se afirmaba que, de haber hoy elecciones, en La Laguna, bajaría el PSOE, pero subiría Luis Yeray Gutiérrez Pérez, actual alcalde. Esto, que parece contradictorio, solo se explica porque Luis Yeray se ha convertido en “marca propia” y con aquello de que “quien que me entiende, me entiende”. El lagunero rumor se amplia con la afirmación de que Coalición Canaria, con Fran Hernández como cabeza de lista, mantendría lo que tiene y poco más, conformándose al parecer con ello y en beneficio de “otros” pactos extra laguneros. Por su parte, el PP, con Juan Antonio Molina, muy estancado, no subiría mucho más (aún estando en rachita) y sus laguneros resultados afectarían a otras corporaciones y posibles pactos (Lope Afonso sabe lo que hay) Vox, no se sabe si con Manuel Rodríguez repitiendo como cabeza, volvería a conseguir dos concejales, o subiría a tres. Y la izquierda caería un rato, hasta, sumando entre todos llegar a los 27 concejales de la Corporación.
Maite Fernández Valderas publica “Psicóloga en campaña”
Hablando de Política y de políticos, apunto que estamos de enhorabuena porque “una de las nuestras”, la psicóloga y “coach” profesional Maite Fernández Valderas, acaba de lanzar un nuevo libro que ha titulado “Psicóloga en campaña” que encierra, según comenta la autora, “el secreto mejor guardado de los líderes políticos”. Maite Fernández afirma que en política “el primer año, aterrizas; el segundo, planificas; el tercero, ejecutas, y el cuarto ya sabes que nada es creíble porque la ciudadanía todo lo interpreta en clave electoral”. Esa es una de las muchas claves que ofrece Maite Fernández Valderas en este nuevo libro con prólogo del profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili, que ha editado Canarias3puntocero Ediciones, que dirige el colega Juan Manuel Pardellas, que está distribuido por Azeta, y que está llamado a convertirse en el manual de todas aquellas personas que ejercen la política, de las que conforman esos equipos en los partidos políticos e instituciones públicas, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general: del que desee distinguir con mayor precisión un líder honesto y preparado de un producto prefabricado.
Interesante obra para quien quiera presentarse en 2027
Hay que reseñar que Maite Fernández Valderas (que, por cierto, es la esposa de nuestro buen amigo Alfredo Medina Moreno, director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo El Corte Ingles en Canarias) ha sido premiada en Washington con un Napolitan Victory Awards al Mejor Blog Político del Año (2024) y que en su libro cuenta a sus lectores que “cuando asumes un cargo público, te subes a un tren en marcha, uno de alta velocidad del que a veces es imposible bajarte”. Según confiesa Maite, “como psicóloga siento pasión por el ser humano que está detrás del cargo público”. Especialista en psicología de empresa y de las organizaciones y titulada como coach profesional desde 2012, Maite Fernández fundó ETIK, el laboratorio donde acuñó el programa Creando líderes políticos, que facilita a candidatos, candidatas y cargos electos, herramientas, estilos de dirección, técnicas de comunicación y gestión de equipos. Para mí que a muchos de nuestros políticos actuales o futuros esta obra les vendría de maravilla. El libro, como no podría ser de otra manera, está a la venta en El Corte Inglés y las principales librerías de Canarias.
