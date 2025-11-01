Los primeros días de la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios hace temblar al sistema de salud canario

Las dos primeras jornadas de huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios ha demostrado la “vital importancia” y el papel “imprescindible” dentro de Hospitales y Centros de Atención Especializada de un colectivo de trabajadores “invisibilizados”.
La huelga nacional, convocada para los días 30 y 31 de octubre y los días 3 y 4 noviembre, tiene como objetivo reivindicar sus demandas históricas durante más de 40 años y “ante el engaño” del Ministerio de Sanidad desde el pasado mes de junio, cuando “se comprometió a asumir la tabla reivindicativa y el reconocimiento del carácter oficial de profesión sanitaria titulada y regulada, la reclasificación profesional y retribución adecuada” con el grupo B que establece para ellos el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007. La homologación de la titulación oficial es básica ya que actualmente no pueden ejercer en el entorno europeo y, ante la necesidad de una actualización constante, “la creación de cursos y acreditación avanzada” al ser los expertos que manejan la tecnología más cara y sofisticada del sistema, desde resonancias magnéticas y escáneres hasta los equipos de laboratorio que analizan la genética o la inmunología.
Tanto en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) como en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y sus Centro de Atención Especializada (CAE), la huelga fue masivamente seguida por el personal técnico superior, especialmente en los laboratorios y servicios de radiodiagnóstico, que operaron únicamente con servicios mínimos. Esta situación afectó al funcionamiento normal del centro, con retrasos en pruebas diagnósticas e interrupciones y aplazamientos de procesos rutinarios, lo que puso de manifiesto la relevancia del papel de este colectivo.
Los representantes del colectivo insisten en que “somos una parte fundamental e imprescindible” al realizar las pruebas que sustentan, entre el 85% y el 90% de los diagnósticos médicos, pero la legislación no está adaptada a la realidad de su formación y de su trabajo diario. Denuncian que “a día de hoy seguimos padeciendo una intrusión de funciones que avergonzaría a sus homólogos europeos”.
Representantes del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) o Intersindical Canaria manifiestaron a DIARIO DE AVISOS su rechazo al intento de la Administración de limitar aún más los derechos de los Técnicos Superiores Sanitarios. Sindicatos y trabajadores han criticado “irregularidades” a la hora de que estos profesionales pudieran ejercer su derecho a la huelga y presiones para “sobrepasar tareas asignadas en los servicios mínimos cuyo acuerdo especifica que, en el ámbito de atención especializada, “con carácter general, los servicios mínimos serán los equivalentes a los previstos para los domingos y festivos”El sistema sanitario público se sostiene sobre un “equipo de trabajo multidisciplinar, en el que ningún colectivo debe quedar atrás”, por ello, es inaceptable cualquier retroceso y un avance que no beneficie al conjunto del personal sanitario, sin exclusiones.