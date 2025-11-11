Mensajes contra el machismo: niños y niñas de Canarias enviarán un correo por la igualdad de género

La Delegación del Gobierno en Canarias ha presentado las postales infantiles prefranqueadas que se han repartido entre los niños del archipiélago puedan enviar por correo sus mensajes por la igualdad de género y contra la violencia sobre las mujeres.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, han presentado esta iniciativa, enmarcada en las actividades organizadas con ocasión del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Como ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en un comunicado, se han distribuido a través de sus Unidades contra la Violencia sobre la Mujer unas 4.000 postales por los centros de Educación Primaria de Canarias decoradas con los dibujos ganadores por cada isla del Concurso Pictórico de Canarias por la Igualdad de Género que convoca anualmente la Delegación del Gobierno.
“Intentamos que toda la comunidad educativa se implique en aplicar el valor de la igualdad como un valor fundamental, sobre todo para las niñas y niños que van a formar la sociedad del futuro”, ha señalado en la nota el delegado del Gobierno en Canarias.