La expansión urbanística de Tenerife abre un nuevo conflicto sobre un Monumento Natural protegido: “Están destruyendo la Isla”

Los proyectos urbanísticos planteados en distintos puntos del sur de Tenerife han vuelto a generar debate público. En los últimos días ha cobrado relevancia la situación de la Montaña de Guaza, un espacio declarado Monumento Natural y objeto de dos solicitudes de licencia para construir viviendas, garajes y locales comerciales.
La discusión se ha intensificado tras un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @anapologyx, en el que critica la posible edificación en este enclave protegido y cuestiona los procedimientos administrativos vinculados a los proyectos.
La creadora advierte que están destruyendo las Islas y cuestiona la presencia de proyectos de viviendas en la zona sentenciando que “quieren cobrarse la mitad de la Montaña de Guaza para seguir enriqueciéndose mientras destrozan todo”.
La usuaria también denuncia la ausencia de licencias y de evaluación ambiental, afirmando que “están tan seguros de que va a salir adelante que ya lo están promocionando sin permisos”, y recuerda que el área es hábitat de especies protegidas. Además, cuestiona los cierres por riesgo de desprendimientos “en zonas donde nunca ha habido deslizamientos”.
La información adelantada por Canarias Ahora detalla que las empresas implicadas son Metrovacesa y Lemwey Inversiones, vinculada al grupo belga conocido como Los Menceyes. Ambas han solicitado licencias al Ayuntamiento de Arona para edificar en las parcelas 15-2 y 17, situadas en la ladera próxima a la Avenida del Palm-Mar.
Estas parcelas se encuentran dentro de ámbitos protegidos por la Red Natura 2000, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de Guaza.
En ellas se ha registrado la presencia del lagarto gigante de Tenerife, el guincho, la pardela cenicienta y la viborina triste, especies protegidas o en peligro de extinción.
El edificio Gara, judicializado
El proyecto de Metrovacesa, denominado Gara, prevé 28 viviendas, cuatro locales comerciales, trasteros, garajes, una piscina comunitaria y una ocupación aproximada de 3.200 metros cuadrados.
El expediente incluye un proyecto de estabilización del talud mediante una barrera dinámica de siete metros y actuaciones con hormigón.
Desde el Ayuntamiento de Arona señalan que la licencia está “sin resolver y judicializada”. La corporación sostiene que, al estar la parcela afectada por la Red Natura 2000, no puede otorgarse el permiso sin una evaluación ambiental previa, un criterio que la promotora no comparte y que ha llevado el caso a la vía contencioso-administrativa.
The Cliff: promoción paralizada
En la parcela 17, Lemwey Inversiones ha solicitado licencia para construir un bloque de viviendas y garajes correspondiente al proyecto The Cliff, que ya fue difundido en redes sociales.
Según confirmó Canarias Ahora, una publicación de un medio belga informó en junio de que la empresa tuvo que paralizar la promoción al no contar con los permisos necesarios.
El expediente incluye un proyecto de adaptación de la ladera, actuaciones de contención y desmontes, así como una obra hidráulica para desviar un barranquillo.
El Ayuntamiento de Arona afirma que el proyecto está detenido y pendiente de la presentación del documento ambiental necesario para continuar la tramitación.
El cierre del paseo y los estudios sobre desprendimientos
Fuentes de la zona aseguran que el Cabildo de Tenerife ordenó en julio de 2025 el cierre de un tramo del paseo cercano por riesgo de desprendimientos. Señalan, además, que ni siquiera tras la borrasca Claudia se registraron incidencias.
El Ayuntamiento indica que existe un estudio que alerta de riesgo por desprendimientos, motivo por el que se ha acotado la zona, y añade que está pendiente de informe del órgano gestor del espacio protegido para determinar si la instalación de mallas requiere evaluación ambiental.
Los Vivitos: el asentamiento irregular que crece junto a Guaza
A pocos metros de la TF-1 y próximo a Guaza se encuentra Los Vivitos, un asentamiento irregular asentado sobre suelo agrícola no urbanizable que supera los 300.000 metros cuadrados. La zona está formada por construcciones mínimas, chabolas dispersas y ocupaciones sin planificación, reflejando un fenómeno creciente en el sur de Tenerife.
Aunque suele compararse con Lomo Negro, otro asentamiento del municipio, ambos presentan diferencias. Lomo Negro cuenta con cierto grado de consolidación urbanística, mientras que Los Vivitos mantiene un nivel de precariedad notable.
Según la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, entre enero y mayo de 2025 se han abierto 524 expedientes por infracciones urbanísticas, más que los 481 del mismo periodo del año anterior. Su directora, Montserrat Ortega, señala que estas ocupaciones no responden necesariamente a tramas especulativas, sino a factores sociales, económicos y, en algunos casos, culturales.
Administraciones locales, el Cabildo y la Policía Canaria mantienen reuniones para coordinar criterios y diferenciar entre ocupaciones motivadas por la falta de vivienda y aquellas de carácter voluntario o de segunda residencia. El Eneágono Sureño, que agrupa a los alcaldes de los nueve municipios del sur, ha señalado que esta situación es ya estructural.
En Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana declaró el sinhogarismo como emergencia social estructural y trabaja en un censo y plan específico para abordar estas ocupaciones caso por caso.