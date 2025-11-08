Muere un joven y otras 15 personas son arrastradas por grandes olas en Tenerife

Un bañista ha perdido la vida esta tarde, alrededor de las 15.30 horas, en la costa de Puerto de la Cruz (Tenerife). En el lugar del suceso trabajan efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife y distintos cuerpos de seguridad.
Según relatan personas que presenciaron los hechos, una ola de gran tamaño arrastró mar adentro a un grupo de al menos 15 bañistas. Testigos explican que varios viandantes que se encontraban en la avenida lanzaron aros salvavidas y cuerdas para intentar auxiliar a quienes estaban siendo arrastrados por la fuerte corriente.
La víctima, que podría tratarse de un menor de edad o de un joven, permanece cubierta por una sábana a la espera de la llegada de la autoridad judicial, según informa Canarias 1.500km de costa. Durante unos 20 minutos, el personal sanitario intentó reanimarlo con maniobras de RCP, sin éxito.
Cabe recordar que continúa activa la alerta por fenómeno costero en Canarias, con olas que pueden superar los cuatro metros de altura. Acceder al mar o acercarse en exceso a la orilla supone un riesgo evidente, como ha quedado patente en este trágico episodio.
Varias personas que se encontraban en la zona aseguran que en este punto del litoral no hay señales, vallas ni advertencias sobre el peligro, y denuncian además la ausencia de servicio de socorrismo.
La información sigue en desarrollo y se ampliará cuando se confirmen nuevos datos.