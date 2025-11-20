‘Ni monjas ni casadas’, el Barroco en clave femenina se escenifica en El Sauzal

El Teatro El Sauzal estrena este viernes Ni monjas ni casadas, una propuesta, a cargo de Tamaska, que se adentra en personajes femeninos, “dotados de gran iniciativa, coraje e independencia”, presentes en las obras de Tirso de Molina (1579-1648). Tras su primera puesta en escena, Ni monjas ni casadas, que cuenta con la dramaturgia de Carmen Hernández, volverá a representarse este sábado y el viernes 28 de noviembre, en todos los casos, a partir de las 20.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web del espacio escénico del norte de Tenerife: teatroelsauzal.com.
LA REFLEXIÓN
Tal y como se expuso en un encuentro informativo que contó con la participación del alcalde del municipio, Mariano Pérez, y de la directora y el productor del espectáculo, Josefa Suárez y Carlos Belda, Ni monjas ni casadas es un nuevo fruto de las residencias artísticas del Teatro El Sauzal, puestas en marcha a partir de la colaboración entre Teatro Tamaska, MCB Gestión Cultural y el Ayuntamiento.
El objetivo no es otro que conformar equipos de trabajo estables que sean capaces de reflexionar sobre las necesidades culturales del entorno, producir creaciones escénicas y llevar a cabo periodos largos de exhibición de los resultados de cada proceso para compartirlos con la ciudadanía.
Tras Y el verbo se hizo mujer y Entre burlas y veras, Teatro Tamaska presenta una tercera entrega, a modo de cierre de este periplo iniciado en 2015, con el que se han realizado más de 100 funciones por el Archipiélago, la Península, Alemania e Italia.
VICENTE FUENTES
Ni monjas ni casadas es un acercamiento a la obra del dramaturgo y poeta Tirso de Molina, un viaje a algunas de sus comedias, donde se halla un amplio abanico de personajes femeninos dotados de gran iniciativa, coraje e independencia. En suma, se trata de un homenaje al creador de las mujeres más activas y valientes del teatro barroco español, que desafían las convenciones sociales de la época.
Además de asumir la dramaturgia, Carmen Hernández también participa como actriz junto a Francisco Vera, dirigidos por Josefa Suárez. La música del espectáculo es de Carlos Oramas, mientras que de la escenografía se encarga Eduardo Moreno. Al equipo habitual de las producciones de MCB Gestión Cultural se suma Vicente Fuentes, toda una referencia en el estudio de la voz, el lenguaje y el verso para los escenarios.