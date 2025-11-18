Obras y políticas sociales copan los 381,2 millones del presupuesto más alto de la historia de Santa Cruz de Tenerife

La ejecución de obras y proyectos; los servicios sociales; la mejora de la calidad de vida y el impulso a la dinamización económica como “resorte” para generar empleo en la ciudad son los principales ejes sobre los que pivotarán los 381,2 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2026, que se erige como el más alto en la historia del municipio.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer las cuentas para el próximo año, que se llevarán a pleno con la intención de que quede aprobado para su ejecución en enero, de las que dijo que suponen un incremento del 4,6% respecto al ejercicio anterior con el objetivo de reforzar “el compromiso con las personas más vulnerables, además de impulsar la inversión pública, la vivienda, la movilidad sostenible y la mejora de los barrios y de la seguridad”.
En este sentido, Bermúdez afirmó que 2026 “será un año clave” en la conclusión y puesta en marcha de proyectos estratégicos, para lo que se destinarán 81 millones que garantizarán la continuidad del plan plurianual comenzado en 2024 y asegurarán las obras ya en ejecución, junto a las actuaciones programadas, entre las que destacan la terminación de la remodelación de la calle La Rosa, la puesta en servicio de un edificio adquirido para vivienda social en Valleseco o la firma del convenio con el Instituto Canario de Vivienda y el Cabildo, dotado con 41,7 millones, con el fin de incrementar el parque público de vivienda municipal, y al que se sumarán 3,5 millones para la adquisición de nuevas promociones. Mientras, en Infraestructuras “se impulsarán las obras del Teatro Guimerá, la reapertura de La Recova y el derribo y nueva construcción del auditorio Pérez Minik, en el Parque Viera y Clavijo”, apuntó.
No obstante, el alcalde afirmó que donde se pondrá el acento inversor será en las políticas sociales, pues “el 80% del presupuesto está orientado a las personas y a los servicios públicos esenciales, destinado 32,7 millones de euros, que sitúan a Santa Cruz como el municipio con mayor gasto social por habitante de la Isla. Un refuerzo en la atención a los que más lo necesitan que irá acompañado por la integración del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) al ayuntamiento”.
Por áreas, Movilidad dispondrá de 47,5 millones, de los que 20 se destinarán a la renovación integral de la flota de guaguas urbanas por otras más sostenible, junto a otros 5 millones para una parcela junto al Intercambiador para instalar puntos de recarga eléctrica. Seguridad Ciudadana dispondrá de 10,6 millones, el 5,2% más, para ampliación de flota policial, videovigilancia y mejoras en salvamento. Mientras que el departamento de Fiestas tendrá 11,3 millones de euros, el 6,85% más para elevar los premios del Carnaval. Por último, Presidencia centrará, solo en gastos de personal, 91,5 millones, con un total de treinta nuevos contratos.
A ello se añadirá la implantación del contenedor marrón para biorresiduos en todo el municipio; la creación de más zonas de aparcamiento, en especial en el barrio de La Salud; el nuevo carril bici hasta Cueva Bermeja o la instalación de sombra en campos de fútbol.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, manifestó que “se trata de un presupuesto que apuesta por la inversión social, la generación de empleo y el desarrollo de grandes proyectos en colaboración con el Gobierno regional y el Cabildo, máxime en un contexto de inestabilidad económica y con unos Presupuestos Generales del Estado sin aprobar, lo que limita a los municipios a abordar nuevas necesidades”.
El también edil de Servicios Públicos alabó “la capacidad municipal para captar fondos europeos, toda vez que, en los últimos cuatro años, se han obtenido cerca de 70 millones, lo que ayuda a priorizar las necesidades reales de la ciudad a pesar de no recibir apoyo del Estado ni para compensar la subida de la tasa de basura, el único punto rojo de las cuentas. Pese a ello, Santa Cruz mantendrá una presión fiscal baja”.
En cuanto a la distribución por áreas del PP, detalló que Servicios Públicos contará con 74 millones, centrados en la mejora de los contratos de Parques y Jardines y Limpieza, además de obras vinculadas al contrato-marco para urbanizar y asfaltar calles. Planificación Estratégica contará con 14 millones ; Cultura, con 7 para dinamización cultural; Sociedad de Desarrollo, con 6,4 orientados a empleo y turismo; Urbanismo, con 9,7 millones para avanzar en el Plan General de Ordenación; y Deportes tendrá partidas concretas para ayudar a deportistas individuales y a clubes locales.
Préstamo
Mientras, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, subrayó que “el presupuesto para 2026 convierte las prioridades y demandas vecinales en propuestas concretas. Se ha elaborado en tiempo y forma como lo debe hacer un Ayuntamiento previsible, ordenado y alejado del ruido y la judicialización que afectan a otras administraciones”.
Destacó que “las cuentas incorporan un préstamo de 35 millones para dar continuidad al plan plurianual de inversiones sin cargar sobre los contribuyentes. Además, se refuerza la contratación, la paz social interna y se modernizan los servicios públicos y se incentiva la protección social. Un presupuesto que aunque para vivienda desciende en la contabilidad formal, en cambio se incrementa para adquirir suelo para nuevas construcciones”.