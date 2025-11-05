‘Potaje meteorológico’ este miércoles en Canarias: la Aemet prevé lluvias, calima y hasta 32ºC

La previsión meteorológica para hoy indica que estará poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte.
Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y crecerán intervalos nubosos al oeste y este, con calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas, y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y nordeste, girando a nordeste por la tarde.
En la provincia de Las Palmas, indica que en Gran Canaria habrá cielos poco nubosos con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte; y por la tarde-noche tenderá a nuboso en la vertiente norte con la existencia de una calima ligera en medianías y zonas altas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá también cielo poco nuboso con intervalos matinales al oeste y a últimas horas tenderá a intervalos nubosos con una calima ligera en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías del norte y zonas altas. En estas zonas se podrán alcanzar localmente los 32ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.