Ruta de la tapa en Adeje: recorrido en tren o taxi gratis y tapas por 3 euros

La Ruta de la Tapa Degusta.me vuelve al municipio de Adeje desde el 7 hasta al 16 de noviembre en la Zona Comercial Abierta de Adeje Centro, abarcando los barrios de Adeje Casco, Las Torres, Los Olivos, Las Nieves, La Postura y El Galeón. Durante esos días, los visitantes podrán degustar las propuestas gastronómicas directamente en los establecimientos adheridos a la iniciativa.
El evento busca impulsar y dinamizar la actividad económica local, fomentando el comercio y la restauración del municipio a través de la promoción de sus productos y negocios.
Los asistentes podrán disfrutar de una tapa por 3 euros o de tapa y bebida por 4 euros, una opción pensada para recorrer diferentes locales, saborear la cocina adejera y respaldar al sector hostelero del municipio.
@guachinchesmodernos Parte 2 de la “RUTA DE LA TAPA DEGUSTA.ME ADEJE 2025” Tienes hasta el 16 de noviembre para probarlas 🔹Precio: Tapa 3,00€ Tapa + bebida 4,00€ Con un mínimo de 4 sellos en los establecimientos que participan puedes votar tu tapa favorita y participar en grandes sorteos. 👉Publicidad en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje Tienes toda la info en: rutadelatapa.adeje.es ¿Tú ya probaste alguna? . . #adeje #rutadelatapa #tenerife #food #rutadelatapaadeje ♬ sonido original – Jonay&Joana
Locales que participan
- Café Gourmet
- Mentidero
- La Fonda Central
- Taskita Juanito
- Vita Canaria
- Pica Pica La Favorita
- Sapori Di Grano
- Tabaiba
- Las Parranderas
- Cafetería Atalaya Resto-Bar
- El Guachi
- Talent
- Burro y Salvia
- La Tasquita de Adeje
- Saikou
- Vermutería La Isa
- Tasca El Cañón
Servicio de tren y taxi gratis
Para la Ruta de la Tapa se ha puesto en funcionamiento un servicio gratuito de recorrido en tren o desplazamiento a través de taxis del municipio.
Premios para los clientes
- Estancia de 2 noches en hotel de 4* para dos personas, todo incluido, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Oro”.
- Estancia de 2 noches en hotel de 4* para dos personas, media pensión, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Plata”.
- Estancia de 2 noches en hotel de 3* para dos personas, media pensión, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Bronce”.
- Desayuno, almuerzo o cena para dos personas en el establecimiento ganador de la “Tapa profesional”.
- Resto de premios: Un desayuno, almuerzo o cena para dos personas en el resto de establecimientos participantes.
Premios para los establecimientos
Las tapas que obtengan la mayor puntuación del Jurado Popular recibirán los siguientes premios:
- Tapa de Oro: Diploma + cheque regalo por valor de 300€.
- Tapa de Plata: Diploma + cheque regalo por valor de 200€.
- Tapa de Bronce: Diploma + cheque regalo por valor de 100€
La tapa que obtenga la mayor puntuación del Jurado Profesional recibirá el siguiente premio:
- Premio Especial a la Tapa Profesional: Diploma + cheque regalo por valor de 300€