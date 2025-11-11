el jardÍn

Ruta de la tapa en Adeje: recorrido en tren o taxi gratis y tapas por 3 euros

Busca impulsar y dinamizar la actividad económica local, fomentando el comercio y la restauración del municipio
La Ruta de la Tapa Degusta.me vuelve al municipio de Adeje desde el 7 hasta al 16 de noviembre en la Zona Comercial Abierta de Adeje Centro, abarcando los barrios de Adeje Casco, Las Torres, Los Olivos, Las Nieves, La Postura y El Galeón. Durante esos días, los visitantes podrán degustar las propuestas gastronómicas directamente en los establecimientos adheridos a la iniciativa.

El evento busca impulsar y dinamizar la actividad económica local, fomentando el comercio y la restauración del municipio a través de la promoción de sus productos y negocios.

Los asistentes podrán disfrutar de una tapa por 3 euros o de tapa y bebida por 4 euros, una opción pensada para recorrer diferentes locales, saborear la cocina adejera y respaldar al sector hostelero del municipio.

@guachinchesmodernos Parte 2 de la “RUTA DE LA TAPA DEGUSTA.ME ADEJE 2025” Tienes hasta el 16 de noviembre para probarlas 🔹Precio: Tapa 3,00€ Tapa + bebida 4,00€ Con un mínimo de 4 sellos en los establecimientos que participan puedes votar tu tapa favorita y participar en grandes sorteos. 👉Publicidad en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje Tienes toda la info en: rutadelatapa.adeje.es ¿Tú ya probaste alguna? . . #adeje #rutadelatapa #tenerife #food #rutadelatapaadeje ♬ sonido original – Jonay&Joana

Locales que participan

  • Café Gourmet
  • Mentidero
  • La Fonda Central
  • Taskita Juanito
  • Vita Canaria
  • Pica Pica La Favorita
  • Sapori Di Grano
  • Tabaiba
  • Las Parranderas 
  • Cafetería Atalaya Resto-Bar
  • El Guachi
  • Talent
  • Burro y Salvia
  • La Tasquita de Adeje
  • Saikou
  • Vermutería La Isa
  • Tasca El Cañón

Servicio de tren y taxi gratis

Para la Ruta de la Tapa se ha puesto en funcionamiento un servicio gratuito de recorrido en tren o desplazamiento a través de taxis del municipio.

Premios para los clientes

  1. Estancia de 2 noches en hotel de 4* para dos personas, todo incluido, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Oro”.
  2. Estancia de 2 noches en hotel de 4* para dos personas, media pensión, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Plata”.
  3. Estancia de 2 noches en hotel de 3* para dos personas, media pensión, y un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la “Tapa de Bronce”.
  4. Desayuno, almuerzo o cena para dos personas en el establecimiento ganador de la “Tapa profesional”.
  5. Resto de premios: Un desayuno, almuerzo o cena para dos personas en el resto de establecimientos participantes.

Premios para los establecimientos

Las tapas que obtengan la mayor puntuación del Jurado Popular recibirán los siguientes premios:

  1. Tapa de Oro: Diploma + cheque regalo por valor de 300€.
  2. Tapa de Plata: Diploma + cheque regalo por valor de 200€.
  3. Tapa de Bronce: Diploma + cheque regalo por valor de 100€

La tapa que obtenga la mayor puntuación del Jurado Profesional recibirá el siguiente premio:

  • Premio Especial a la Tapa Profesional: Diploma + cheque regalo por valor de 300€
