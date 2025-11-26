Santa Cruz confirma los artistas que actuarán esta Navidad: Leoni Torres, Despistaos y Fran Perea

Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha para algunos de los conciertos más esperados de las Navidades. El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Fiestas, ha confirmado la celebración de Gastronavidad Market, del 13 de diciembre al 6 de enero, un evento que traerá una gran variedad de actividades para toda la familia y actuaciones musicales gratuitas en diciembre con tres grandes artistas: Leoni Torres (13 de diciembre), Despistaos (20 de diciembre) y Fran Perea (27 de diciembre). Todas las actuaciones estarán integradas en el programa oficial de fiestas navideñas del municipio.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que esta programación forma parte de un calendario de actividades pensado para toda la ciudad: “Se ha diseñado un programa denominado ‘Santa Cruz, donde nace la Navidad’ para todos los públicos y las familias, en el que se ha apostado por formatos de mucho éxito, pero también introduciendo novedades como el No fin de año infantil, el Tardeo +60, una pista de patinaje en el distrito Ofra-Costa Sur o el cine navideño en el parque García Sanabria”.
Bermúdez señaló que el programa navideño está diseñado para dinamizar el municipio y que incluye propuestas “culturales, musicales, deportivas, infantiles, festivas y solidarias”, con el objetivo de que la ciudad mantenga su actividad durante estas fechas, tanto para residentes como para quienes visiten la capital durante las fiestas.
Además, el alcalde recordó los dispositivos especiales que se desplegarán durante estas semanas en materia de limpieza y seguridad, con refuerzos extraordinarios de la Policía Local en las jornadas con mayor afluencia de público.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que el programa navideño superará el centenar de actividades distribuidas por los cinco distritos del municipio y que supone “el broche de oro a un año lleno de eventos en una ciudad dinamizada que ha estado más viva que nunca, llena de conciertos, cultura y espectáculos”.
Caraballero insistió en el compromiso del Ayuntamiento con los sectores de la cultura, el comercio, la gastronomía y el ocio, y animó a vecinos y visitantes a disfrutar de esta edición: “Estamos apostando por actuaciones que dinamizan toda la ciudad”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalló además el dispositivo de iluminación navideña, que ha contado con una inversión de 900.000 euros y que llega a más de 400 ubicaciones del municipio, con más de 2.000 elementos luminosos y refuerzos en los principales accesos a Santa Cruz.
Con la llegada de Gastronavidad y una programación navideña reforzada, Santa Cruz se prepara para despedir el año con música, actividades y espectáculos para todos los públicos.