Santa Cruz de Tenerife redescubre la fuerza dramática de ‘Maria Rosa’, de Ángel Guimerá y Jorge

La capital presenta una nueva edición de la obra teatral más emblemática del dramaturgo, a cargo del traductor Joan Martori
La presentación tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Central. / DA
Santa Cruz de Tenerife se reencontró este jueves con la intensidad y la vigencia de Maria Rosa, del dramaturgo Ángel Guimerá y Jorge, en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal Central de TEA. El público asistente arropó la presentación de la nueva edición de la obra, concebida para acercar al lector una traducción rigurosa y respetuosa del célebre drama, escrito originalmente en catalán. La iniciativa coincidió con la reciente conmemoración del 131º aniversario de su estreno, el 24 de noviembre de 1894.

“Ángel Guimerá y Jorge es una referencia para la identidad cultural de nuestra ciudad”, señala el alcalde, José Manuel Bermúdez. “Que presentemos una nueva edición significa que recuperamos su esencia original y esto supone, sin duda, un orgullo para Santa Cruz”, agrega. “Además, el Teatro Guimerá, aunque ahora está en proceso de remodelación, sigue cumpliendo su misión de custodiar y difundir el legado del autor que le da nombre”, recalca Bermúdez.

El concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, subrayó en el acto que “esta nueva traducción es una invitación a redescubrir un clásico que sigue conmoviendo por la profundidad de sus personajes y la fuerza de sus emociones. Desde el Organismo Autónomo de Cultura seguiremos impulsando acciones como esta, que mantienen viva la figura del dramaturgo y dan a conocer su legado a las nuevas generaciones”, subrayó.

LECTURA

La presentación contó con la presencia Joan Martori, responsable de la traducción; Conchita Piña, editora de Ediciones Antígona, y un elenco de intérpretes compuesto por Ylenia Quintero, Adriana Hernández y Darío Hernández, quienes ofrecieron una lectura dramatizada bajo la dirección de Oswaldo Bordón, de la compañía Hojarasca. La lectura permitió al público revivir la potencia dramática del texto desde una perspectiva actual.

