Un gran cayuco con 248 personas, entre ellos siete bebés, confirma un repunte en la Ruta Atlántica

Como ya desveló la última entrega de los datos que facilita Interior, la Ruta Atlántica -una de las mortíferas del planeta en cuanto a migración irregular por vía marítima, como reconoce la ONU- se ha reactivado con el inicio del clásico periodo de calmas en esta parte del Atlántico Norte propio de los últimos meses del año.
Prueba de ello fue el rescate llevado a cabo en la madrugada de ayer de los 248 supervivientes que fueron trasladados al puerto herreño de La Restinga en un cayuco tan grande que, como ilustrativamente describió la corresponsal de TVE en Canarias, es prácticamente del mismo tamaño que la salvamar Diphda, cuya tripulación colaboró con la embarcación de la Guardia Civil, que finalmente fue la que lo acompañó hasta la bocana de dicho muelle.
Detallar que esas 248 personas son de origen subsahariano y que entre ellos hay siete bebés, todos acompañados por sus madres, en información recopilada entre fuentes oficiales y agencias de noticias que citan a las mismas.
Los primeros datos desvelan que partieron hace una semana desde Gambia, así como que la embarcación de los servicios de emergencia acompañó a La Restinga al cayuco tras ser detectado a 1,5 millas de la costa. Además de que tras la atención inicial ninguno de los migrantes requirió ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para cuidados médicos más especializados.
En concreto, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 63 mujeres y 32 menores de edad (de ellos, los citados siete bebés), que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias, servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional, así como que a bordo del cayuco iban personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona.
Estos supervivientes fueron conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón Naranja-Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la Isla, detalló Efe.
Sobre la reactivación de la Ruta Atlántica, un dato más que señala a la misma pasa por que entre las cuatro embarcaciones que han logrado llegar a las Islas desde el pasado martes a ayer suman un total de 465 migrantes que arribaron a las islas de El Hierro (2), Gran Canaria y Lanzarote. Ello ha supuesto que hay otros 60 menores en los centros canarios, además.
Como desveló la última entrega de Interior, en Canarias han subido las llegadas irregulares de las 743 del pasado septiembre hasta las 1.221 de octubre y, en lo que va de año, a las costas isleñas han llegado 14.099 supervivientes.
Aclarar que por mucho que los datos son notoriamente inferiores al terrible 2024 no dejan de suponer una crisis humanitaria en aguas canarias.