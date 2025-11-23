EN VIVO | Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife visita la pista de un Casademont Zaragoza que no ha tenido el inicio de temporada deseado. Los de Vidorreta persiguen su objetivo de seguir sumando triunfos antes del primer parón del curso por las ventanas FIBA.
Primer cuarto
Comenzó bien La Laguna Tenerife (0-5) hasta que Doornekamp asumió el mando (6-13). Vidorreta había reaccionado cambiando a Huertas por Fitipaldo. El brasileño no podía con Spissu.
La segunda parte de esta primera manga fue algo más fea, pero los de Vidorreta la cerraron con 17-21.
La Laguna Tenerife imponía su ritmo.
Segundo cuarto
Comenzó mal La Laguna Tenerife en el segundo cuarto, por lo que Vidorreta reaccionó rápido, con un tiempo muerto cuando se llevaba jugado minuto y medio (21-22).
Ante la zona de Zaragoza que se atragantaba apareció Gio. Dos canastas del pívot llevó el duelo, otra vez, al tiempo muerto (22-25).
Los tinerfeños lograron leer la zona de Zaragoza, pero los locales conseguían castigar los errores visitantes (34-40).
Al descanso, mandaba La Laguna Tenerife (37-44). Los locales habían tirado 20 tiros libres, mientras los visitantes solo cuatro.
Tercer cuarto
Movió bien la pelota La Laguna Tenerife tras el paso por los vestuarios (39-49). Llegó la reacción local (44-49) pero con Marce al mando las cosas volvieron a ponerse muy a favor del Canarias (44-53). El banquillo local volvió a pedir tiempo..
Uno de los problemas es que al Canarias le costaba castigar los errores del Zaragoza, pero los maños sí aprovechaban esta circunstancia (49-53).
El tercer cuarto acabó con todo por decidir (57-61).