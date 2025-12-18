alto voltaje

55 años del triple crimen en Santa Cruz de Tenerife que conmocionó a España y Alemania

El parricidio ocupó portadas de periódicos internacionales
Ayer se cumplieron 55 años del triple parricidio de una familia alemana en Santa Cruz de Tenerife que conmocionó a todo el país y que ocupó las portadas de periódicos españoles y germanos.

Frank Alexander, de 16 años, descuartizó a su madre tras ver en ella los “ojos del diablo” y después mató y mutiló a sus dos hermanas, mientras su padre, Harald, tocaba el piano.

El tribunal que les juzgó contempló la eximente de enajenación mental y ambos acabaron ingresados en un psiquiátrico penitenciario de Madrid.

