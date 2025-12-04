Ángel Sabroso: “Intentamos mantenernos muy cerca del deportista y ampliar las ayudas a las entidades deportivas”

Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes y de la Actividad Física del
Gobierno de Canarias, ha hecho un repaso al trabajo realizado por su área durante 2025, así como los retos a cumplir en el año venidero, en una entrevista con DIARIO DE AVISOS.
– ¿Qué línea maestra ha priorizado en materia de deporte para el Archipiélago?
“Bueno, la verdad es que la agenda de trabajo está siendo ingente. Llevamos ya dos años al frente de estas responsabilidades. Desde que llegamos hemos intentado mantenernos muy cerca del deportista, escucharlos mucho, ampliar las líneas de subvención y de ayuda a las entidades deportivas, federaciones por un lado, clubes por otro. Hemos incrementado el presupuesto. Empezamos esta legislatura con algo más de 18 millones de euros y estamos ya en 24 o 25 millones de euros, con lo cual el apoyo al deporte por parte del Gobierno de Canarias se sigue incrementando”.
– Respecto al deporte base en Canarias, ¿qué hoja de ruta se está llevando a cabo desde la Viceconsejería?
“Para nosotros es fundamental, porque realmente es ahí donde tenemos que poner el acento todas las administraciones públicas. Desde el punto de vista competencial, justo el Gobierno de Canarias es quien menos competencias tiene en la promoción del deporte base. Es una competencia que está residenciada en los ayuntamientos y en los cabildos. Pero por supuesto tenemos que contribuir todos, hay una excelente coordinación. En deporte base nuestro programa estrella es el del Campeonato de Canarias en edad escolar. Llevamos 43 años consecutivos realizándolo y este año 2025 además con una novedad muy importante. De 15 deportes que eran los que habitualmente se convocaban a esta cita que se celebra durante todo el año, hemos pasado a 27 modalidades deportivas en este 2025”.
– En materia económica, se ha realizado un esfuerzo económico para dotar a deportistas y federaciones de mejores condiciones. ¿En qué han consistido?
“Sería imposible que se pudiese competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos peninsulares y europeos si no existiese el amplio programa de ayudas públicas entre el Gobierno de Canarias. También hay que destacar la de los cabildos y los ayuntamientos. Para nosotros, todos los equipos que compiten en categoría nacional tienen una línea de apoyo económico por concurrencia competitiva que está situada en 4,2 millones de euros al año. Y, además de eso, nuestra gran línea de apoyo económico a todo el deporte federal, el apoyo a los desplazamientos, son 7.300.000 euros los que se están destinando a ayuda a los desplazamientos de todos los deportistas de ámbito insular, nacional e internacional”.
– Hablemos ahora de deporte femenino. Desde el Gobierno de Canarias se trabaja en la igualdad de oportunidades.
“Es una línea estratégica que no podemos abandonar nunca, porque el deporte es reflejo de muchas de las facetas de la sociedad. Es importante que se pueda visibilizar el papel de la mujer también en el deporte. Tenemos un fiel reflejo en la temporada que está haciendo el Costa Adeje Tenerife. Una temporada magnífica. Tenemos una línea de apoyo específica promovida desde Turismo en las Islas Canarias, con un contrato de patrocinio clave para nosotros. Es nuestro único club femenino en todo el ámbito de la comunidad autónoma que participa en deporte cien por cien profesional, y por tanto para nosotros es bandera, es buque insignia de la comunidad autónoma”.
– El Proyecto ‘Ganar’ busca crear una red de agentes deportivos que se comprometan con el juego limpio, el liderazgo, la convivencia, los valores. ¿Cómo se evalúa desde la Consejería el impacto de esta iniciativa?
“Si no tenemos un programa de fomento de valores, de construir una sociedad mejor a través del deporte, estaríamos quedándonos cojos en nuestro trabajo y ese justo es lo que representa el proyecto Ganar. Llevamos ya dos años de trabajo con programas específicos de formación a familia, formación a entrenadores de deporte base, formación a directivos, con mensajes de concienciación, con iniciativas tan importantes como la del punto de encuentro, donde todo el deporte base canario sepa que cada vez que existe un conflicto en la grada se puede interrumpir el encuentro, se puede interrumpir el partido, da igual la modalidad deportiva de la que estamos hablando, y los árbitros, hasta que no se solventen esos conflictos, tanto dentro del terreno de juego como en la grada, no se reanudará el partido. Al final el proyecto Ganar es un gran paquete de transmisión de valores a través del deporte”.
– Expodeca se ha ido consolidando y se ha realizado por su segundo año. ¿Qué objetivos concretos se persigue desde la consejería con esta feria?
“Pues tres objetivos reunidos y al final conglomerados en uno solo: intercambio de experiencias, fortalecernos como industria y compartir conocimientos. Es una feria que en solo dos años de vida se ha consolidado como el gran punto de encuentro anual del deporte canario.”
– Viceconsejero, llegamos al final de este 2025. ¿Cómo se puede catalogar el papel desempeñado por el equipo de deportes del Gobierno de Canarias?
“Intenso. Sin duda para mí, esa sería la palabra que lo resume. Somos un equipo pequeño, estamos en una viceconsejería que no existía. El gran reto era construir una Viceconsejería que llegase para quedarse con una Dirección General de Deportes Autóctonos nueva y que está dando unos resultados magníficos como una luchada por primera vez en la historia en Madrid, en plaza Callao, un encuentro oficial de lucha que sale de nuestra comunidad autónoma en la promoción de los deportes tradicionales y autóctonos. Creo que estamos haciendo un trabajo que no se debe a nosotros, no se debe a los cargos políticos, sino se debe a un grupo de funcionarios que se han motivado, que se han reilusionado y que el deporte del Gobierno de Canarias empieza a tener una significación especial para colaborar.”
– ¿Qué objetivos se marcan para 2026?
“Nuestro único objetivo con el resto de administraciones y, sobre todo, con el sector deportivo canario, es continuar ayudando a nuestras federaciones, deportistas, clubes y a nuestra gente, para poder poner en valor la importancia del deporte en nuestra vida diaria y en las competiciones regionales, estatales o internacionales”.