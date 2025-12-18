Antonio Morales ironiza tras las críticas de Lope Afonso por La Vuelta: “Sigue relamiéndose las heridas”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha insistido este jueves que Gran Canaria renunció a la Vuelta a España porque iba a generar quince días de “enfrentamiento, confrontación y cierre de carreteras”, y no porque sean “excusas de mal pagador”, como afirmó hace unos días el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, en los micrófonos de Cadena SER.
“Me han llegado rumores del señor Lope Afonso relamiéndose las heridas una y otra vez por los distintos medios de Tenerife. El Cabildo de Gran Canaria es muy buen pagador y tenemos muy buenas relaciones con la organización. Si Lope Afonso quiere llevarla a Tenerife solo, como malos pagadores igual les podemos prestar y financiar una parte de los recursos para que pueda hacerlo”, respondió Morales con tono de broma.
El vicepresidente tinerfeño llegó a afirmar que la evolución de los acontecimientos “ha sido indeseada”, y que el paso atrás de Gran Canaria en la acogida de la Vuelta Ciclista a España parecen “excusas de mal pagador que no permitieron llevar el esquema inicialmente planteado”.
El presidente insular ha ironizado sobre su sentimiento de pena tras hacerle “tanto daño anímico” a Afonso tras su renuncia a la Vuelta a España, pero ha reincidido en que antepone “los derechos humanos y las libertades” a que estuviera Israel presente en el espectáculo deportivo ciclista.
El mandamás del Cabildo de Gran Canaria ha afirmado que para traer enfrentamiento no traen un espectáculo deportivo, sino que la idea de que la Vuelta volviera a la isla era para que “se disfrute de lo paisajes de la isla y todos disfrutemos del ciclismo”, ha dicho en declaraciones a ACFI Press.
Antonio Morales ha zanjado el tema con su deseo de continuar en el proyecto de devolver la Vuelta a España a Canarias de manera conjunta con Tenerife, y si puede ser en 2027 “mucho mejor”.