Arona acoge durante tres días la última edición de 2025 del Canarias Surf Film Festival

El Canarias Surf Film Festival celebrará la última edición del año en Arona los días 12, 13 y 14 de diciembre, convirtiendo al municipio en un punto de encuentro para amantes del cine, el surf, el skate, el bienestar y la cultura oceánica. Fiel a su espíritu itinerante por las islas, el festival regresa a Tenerife con una programación gratuita que combina proyecciones, talleres, charlas especializadas y actividades abiertas para todas las edades, manteniendo la esencia que lo ha consolidado como uno de los eventos culturales vinculados al mar más significativos del archipiélago.
La cita arrancará el viernes 12 de diciembre con un taller de skate impartido por Vil Skate en el Skatepark Las Américas, de 17:00 a 18:00 horas. Ese mismo día, a partir de las 18:30, el Hotel Bitácora acogerá una sesión de charla y cine dedicada al ‘Oleaje de fuerza sur en Canarias’, dirigida por Emilio Megías y acompañada de la proyección de títulos como ‘Riding the Sardine Run’, ‘The Red Island’, ‘Little Canoe’ o ‘Chasing the Unicorn’. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.
El sábado 13 de diciembre la jornada comenzará en el Centro Cultural de Los Cristianos, donde se ofrecerá una clase de Vinyasa Yoga impartida por Eywa Wellbeing de 10:00 a 11:00 horas, seguida de una charla de nutrición titulada “Del plato al mar: cómo nutrirte para surfear con más fuerza y resistencia”, a cargo de Yolanda Pascual, entre las 11:30 y las 12:30. Por la tarde, el Hotel Bitácora volverá a ser sede del festival con la premier de ADN por Vil Skate entre las 17:00 y las 18:00 horas. Acto seguido, de 18:30 a 20:30 horas, tendrá lugar una nueva sesión de charla y cine centrada en ‘Las Américas Pro”, con la participación de José Fernández y la proyección de películas como Modo Avión y The Road to Patagonia.
El domingo 14 de diciembre cerrará la programación con una clase de Yin Yoga en el Centro Cultural de Los Cristianos de 10:00 a 11:00 horas, seguida de un taller de skate adaptado impartido por Vil Skate en colaboración con entidades especializadas, que se realizará en el Skatepark Las Américas de 11:00 a 12:00. Para despedir el festival, desde las 16:00 hasta las 22:00 horas se celebrará la Fiesta Wipeout en la azotea del Hotel Bitácora, una reunión festiva con música y ambiente relajado que pondrá el broche final a tres días dedicados al océano y a la cultura que se genera en torno a él.
Con esta edición, el Canarias Surf Film Festival reafirma su compromiso con la divulgación de historias vinculadas al mar, la promoción del deporte y la sensibilización ambiental, consolidándose como un espacio donde cineastas, deportistas, familias y público general se conectan a través de una misma pasión. La organización invita a residentes y visitantes a disfrutar de este encuentro cultural único, cuya participación es completamente gratuita y abierta.
La programación en Arona cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film, el Ayuntamiento de Arona.