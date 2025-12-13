Beatriz Martín inicia el 17 de enero su gira ‘Tres60º’ en el Búho Club de La Laguna

La cantautora tinerfeña Beatriz Martín emprende el próximo año una nueva gira, Tres60º, que ha sido concebida como una vuelta a la raíz, al oficio. Un círculo completo que invita a mirar alrededor para ver lo que hay y volver hacia dentro. Este itinerario se articula como un viaje por “salas pequeñas, teatros con alma y escenarios donde la luz baja lo suficiente para que la voz respire”.
La primera parada será en La Laguna, en el Búho Club, el 17 de enero, donde la cantautora estará acompañada por el cantante y compositor catalán Xavi Flores. Próximamente se anunciarán nuevas fechas de este recorrido por Canarias y otros puntos de la geografía española.
“Tres60º es una nueva etapa artística que representa un renacer -señala la artista de Granadilla de Abona-, un regreso a la esencia, a la verdad y a la música desnuda. Es un proyecto de conciertos íntimos y acústicos donde cada canción se muestra tal y como nació, sin artificios, creando una experiencia cercana, emocional y luminosa”. “Cada show ofrecerá un recorrido por las experiencias, aprendizajes y sentimientos que han marcado mi camino”, apostilla.