Carlota Suárez: “Vine al Costa Adeje Egatesa por su ambición y porque es muy guerrero”

Carlota Suárez es la máxima realizadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa con cinco goles. La delantera gallega llegó el pasado verano a la disciplina del CD Tenerife femenino procedente del INAC Kobe Leonessa japonés donde dejó huella tras ser la máxima goleadora de la competición nipona y la primera futbolista extranjera en formar parte del mejor once de la temporada. Carlota era muy feliz en el País del Sol Naciente, pero recibió la llamada de su país y no le costó mucho en volver al fútbol español para fichar por el Costa Adeje Tenerife Egatesa. Antes de la experiencia japonesa, Carlota jugó en el soccer americano, aunque la experiencia no fue tan enriquecedora como en Japón. La gallega es habitual en el once inicial de Eder Maestre y está cuajando un gran arranque de temporada junto a sus compañeras, como así lo demuestra el quinto puesto en la Liga F y estar invictas lejos del Heliodoro. DIARIO DE AVISOS, aprovechando el parón de selecciones, habló con Carlota Suárez sobre sus primeros meses de estancia en el CD Tenerife femenino y en la isla.
¿Cómo se gestó su fichaje por el Club Deportivo Tenerife femenino?
“Me llamó el representante que había un equipo español interesado en mi, y me preguntó si estaba dispuesta a volver al fútbol español. Le contesté que dependía del equipo que fuese, porque no quería volver a un equipo que tuviera como objetivo salvar la categoría. Buscaba un club ambicioso que se moviera por la parte alta de la clasificación para disfrutar del fútbol. Cuándo me mencionó el Tenerife prácticamente no me lo pensé, porque es un equipo que ha estado siempre de media tabla para arriba, que es muy guerrero, y tenía muy buenas referencias de compañeras que habían jugado allí. Por todo eso decidí dar el paso de venir a Tenerife”.
Una trotamundos del fútbol con experiencia en el soccer americano y en la liga japonesa. ¿Cómo valora ambas experiencias lejos de su Galicia natal tanto dentro como fuera del terreno de juego?
“En Estados Unidos no llevé muy bien estar fuera de casa, pero me ayudó a crecer. Vivir lejos del confort de la familia, que no están siempre ahí para ayudarte, lo que supuso que me tenía que sacar las castañas del fuego. Por contra, en Japón disfruté mucho y no eché de menos estar lejos de casa, ya que fue una experiencia increíble”.
En el INAC Kobe Leonessa japonés fue la máxima goleadora de la competición y la primera extranjera en formar parte del mejor once de la temporada. Orgullosa del logro.
“Nunca me imaginé ser la pichichi de la liga y estar en el once inicial de un país como Japón, ya que el nivel del fútbol japonés es muy alto. Sin duda, fue una experiencia maravillosa en mi carrera deportiva”.
¿Cómo va la adaptación al Costa Adeje Egatesa y a la isla?. En lo deportivo se ha ganado la confianza de Eder Maestre porque es una habitual en el once inicial.
“La adaptación, muy buena. Tengo una capacidad de adaptabilidad por haber jugado en otros equipos, haber aprendido diferentes formas de juego, y sobre todo entender el fútbol desde varios puntos de vista. Eso Eder lo ha podido ver, y lo que me pide lo intento hacer lo mejor posible. Eso también ayuda para formar parte del once inicial”.
El equipo ha arrancado muy bien en la Liga F Moeve. Tras once jornadas son quintas y siguen invictas lejos del Heliodoro. Lo único que se les podía achacar es que les costaba dios y ayuda ganar en casa, pero esa mala racha pasó a mejor vida tras el gran triunfo ante el Atlético de Madrid.
“Fue una pena los cinco partidos que no pudimos sacar adelante en el Heliodoro. Partidos como el del Espanyol, Eibar, Badalona o Granada se podían haber quedado los tres puntos en casa. Generamos oportunidades en todos esos partidos, pero no estuvimos acertadas. Por suerte, el pasado domingo se le ganó al Atlético de Madrid, que es un equipazo y que está disputando la Champions”.
¿Cuál es el techo del Costa Adeje Tenerife Egatesa?
“Este equipo no tiene techo. Tiene ambición y eso lo hace más fácil. Queremos estar lo más arriba posible, y sobre todo disfrutar de tenernos las unas a las otras, lo que ayuda mucho a que los resultados salgan. Ojalá en el Heliodoro haya un punto de inflexión tras ganar al Atlético de Madrid, y prolongar la gran temporada que esta haciendo el equipo lejos de la isla”.
Llegó en la temporada en el que el club firmó un convenio con el CD Tenerife, y con ello se ha dado un salto cualitativo en todo lo relacionado con las instalaciones.
“Una de las razones por las que decidí dar el paso de venir fue la de entrenar en césped natural, jugar en el Estadio, representar el mismo escudo que los chicos, y defender los colores del CD Tenerife por toda la geografía nacional. Estoy muy contenta por las compañeras, porque se merecían dar este paso, y para las que son de Tenerife que mejor manera de disfrutar del Estadio como su propia casa”.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde que es jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa?
“Lo que más es cuándo Eder da las instrucciones de como vamos a jugar el fin de semana, y la adaptabilidad que tienen las jugadoras de entenderlo y plasmarlo de inmediato sobre el terreno de juego. Hay jugadoras que les cuesta más captar esa información y luego trasladarla al campo, pero en el Costa Adeje lo entienden todas perfectamente. Ya puede pedir cosas raras que nosotras somos capaces de adaptarnos y hacerlo. Eso ayuda mogollón a que el equipo esté preparado para medirnos a cualquier rival”.
A pesar de las destacadas actuaciones del equipo, no hay manera de que la selección convoque a alguna futbolista del Costa Adeje.
“La selección absoluta son palabras mayores, pero creo que había algunas jugadoras del equipo que podían estar. Es lo de siempre, las que tienen más nombre y son más mediáticas tienen más posibilidades de ser convocadas, pero no pierdo la esperanza de que alguna compañera del equipo pueda ser convocada”.
¿Qué tal su vida en la isla?. ¿Ha tenido tiempo de hacer turismo y conocerla con más profundidad?
“Estoy muy contenta en Tenerife. El clima, la gente…es una maravilla. El otro día salí a pasear con 20 grados, cuando mis padres están en casa con sudaderas, mantas y a dos grados. Se agradece mucho el vivir en un sitio como éste. Cada vez que viajo a la Península deseo volver a la isla para no pasar tanto frío”.