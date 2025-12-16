Detienen a un hijo del cineasta Rob Reiner por el asesinato de sus padres

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick (32 años), el hijo mediano de Rob Reiner y Michele Singer, y lo mantiene detenido con una fianza de cuatro millones de dólares, según informó este lunes el medio TMZ. A primera hora del luens ya había sido señalado como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa. El joven fue puesto bajo custodia del Departamento de Policía de Los Ángeles e ingresó en la cárcel, según informó Page Six.
El director de cine estadounidense y su mujer fueron encontrados muertos el pasado domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.
TESTIMONIO
Encontró sus cuerpos Romy (28), hija del cineasta, quien, según ese digital, fue la que contó a la Policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada sospechosa porque era “peligrosa”.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.
La pareja se había casado en 1989, el mismo año en el que el director estrenó Cuando Harry encontró a Sally, y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake (34). Además, Reiner adoptó a Tracy (61), hija de su primera mujer, Penny Marshall.
Nick, el que está en el punto de mira, posee un largo historial de adicciones y problemas psicológicos, que le llevaron a vivir en la calle. Participó en el guion de Being Charlie, estrenada en 2015, que se basó en su vida. La cinta dirigida por su progenitor habla de un joven de 18 años adicto que, tras lograr escapar de un centro de rehabilitación, regresa a casa.
‘CUENTA CONMIGO’
Rob Reiner, autor de clásicos como Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Misery (1990) y Algunos hombres buenos (1992), no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero sus films trascendieron a su propio nombre.
Su debut en la gran pantalla fue This is Spinal Tap (1984), un mockumentary con el que el cineasta puso de moda ese género que recurre a un estilo documental para contar una historia de ficción. En su caso, la de una banda de música británica, uno de cuyos miembros era el propio cineasta.
ACTUACIÓN
Nacido en el Bronx (Nueva York) el 6 de marzo de 1947, era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner y la actriz Estelle Reiner. Atesoraba también una carrera como actor, en películas como El lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, o la serie Todo en familia (1971-1979). Por su trabajo en esta última ganó dos Emmy, en 1974 y 1978, al mejor actor de reparto en una comedia.
La familia ha señalado en un comunicado tener el corazón roto por esta pérdida repentina y actores que trabajaron con él, como Kathy Bates (77) -protagonista de Misery– y John Cusack (59) –Juegos de amor en la universidad– afirmaron estar devastados o en shock. Cary Elwes (63), coprotagonista con Robin Wright (59) de La princesa prometida, publicó en Instagram una foto de las dos sillas que el director y él utilizaron durante el rodaje, junto al mensaje “Sin palabras”. Y su compañero de reparto Christopher Guest (77) dijo estar desolado.
Su colega Joe Russo (54), responsable de los dos últimos largometrajes de los Vengadores, hizo un juego de palabras con el título de uno los films de Reiner y lamentó la pérdida “de uno de los pocos hombres buenos”, además de apuntar que se ha ido “uno de los mejores cineastas de todos los tiempos”.
El expresidente estadounidense Barack Obama (64) y su mujer, Michelle (61), señalaron estar “desconsolados” y apuntaron que sus logros en el cine y la televisión brindaron algunas de las historias más preciadas.