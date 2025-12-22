loterÍas de navidad 2025

Eduardo y Verónica reparten suerte con el tercer premio de la Lotería de Navidad en La Victoria: “Muy emocionados con este pellizco”

Han vendido 10 décimos del tercer premio
El bazar estanco El Chazo, en La Victoria de Acentejo, ha vuelto a repartir la suerte entre sus usuarios con el tercer premio de la Lotería de Navidad.

Tras el quinto premio de sorteo de Navidad de 2023 y el primero del niño del año pasado, hoy el punto de venta victorierio ha repartido 10 décimos del tercer premio de este sorteo de Navidad, el 90.693.

Verónica Rodríguez, copropietaria del establecimiento del norte de la Isla se mostraba muy satisfecha y feliz por haber repartido este pellizco entre sus clientes.

Eduardo Pérez, también muy emocionado por haber repartido 500.000 euros entre sus vecinos.

Estos diez decimos han sido comprados y repartidos entre familiares y amigos.

