El Coro de Voces Blancas y Kids and Swing ponen música a la Navidad en la Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias celebra hoy jueves (18.00 horas) en su espacio cultural de la capital tinerfeña su tradicional Concierto de Navidad. La cita musical corre a cargo del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (CPMT), acompañado, por segundo año consecutivo, por la banda Kids and Swing. Las entradas, con un precio a partir de dos euros, se encuentran disponibles en el sitio web www.cajacanarias.com.
VILLANCICOS
Las formaciones interpretarán un repertorio basado en villancicos tradicionales interpretados en inglés y orquestados para viajar a la época dorada del swing y el jazz, aunque con ciertos toques de modernidad. Además, el concierto contará con la participación de reconocidos intérpretes, como Chiqui Pérez, Gustavo Campos, Héctor Quintero y José M. Ramos, entre otros. Antonio Fumero será el encargado de presentarlo.
Dirigido por Juan Ramón Vinagre Delgado, el Coro de Voces Blancas, en el que participan actualmente 45 mujeres de entre 14 y 24 años, cuenta con una notable y constante participación en conciertos, encuentros corales y concursos a nivel nacional, donde ha obtenido múltiples reconocimientos.
Kids and Swing nace en 2015 de la mano de Gustavo Díaz, como un proyecto para los centros educativos de Canarias que incluye actividades de carácter competencial que desarrollen integralmente al alumnado en diversos ámbitos.