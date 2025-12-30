El Festival Canarias Dentro y Fuera brinda seis estrenos en su jornada de clausura

El XXIV Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, que comenzó el pasado viernes, concluye hoy martes en Santa Cruz de Tenerife incluyendo en su programación un total de seis estrenos.
La agenda se abre a las 12.00 horas en el Espacio La Granja, que alberga tres propuestas que se escenifican por primera vez ante el público. La compañía Mirlo y Saray Salce estrenará 2pierre, una pieza que reflexiona sobre el tiempo, la muerte y la fragilidad de lo continuo, abordando los mecanismos de protección que construimos para prolongar lo que creemos estable.
A continuación se podrá contemplar Gratitudes, de la compañía Mirlo, que es una creación que aborda el agradecimiento como práctica profunda de reconexión, presencia y reconocimiento de la vida.
La cita en el Espacio La Granja terminará con la compañía Asoca2 y Alhira, una pieza que cuestiona qué entendemos por libertad y cómo se puede amar y ser amado sin dejar de lado nuestro yo más libre.
ESCENARIOS EFÍMEROS
La programación continuará con la celebración de un circuito por espacios no convencionales que transformará distintos puntos del centro de Santa Cruz de Tenerife y el barrio de El Toscal en escenarios efímeros de creación contemporánea.
Las piezas se van a ir sucediendo en un recorrido compartido en el que, tras cada intervención, el público se desplaza paseando hacia el siguiente espacio, convirtiendo ese tránsito en parte de la propia experiencia artística. Un formato con el que se busca, en suma, activar la ciudad, fomentar el encuentro y reforzar la idea de la danza como experiencia viva.
A las 16.00 y a las 17.00 horas la iniciativa comenzará en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife con Emerger: The power of The End, a cargo de Élida Dorta y Román Brito, que plantea “dar final a un espacio para dar lugar a otro”, seguida de la compañía Sonia Rodríguez y Enrico Paglialunga & Giancomo Corvaia con la pieza #undermyskin, en la que la danza, el cine y la tecnología se dan la mano para proponer una experiencia inmersiva.
El Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña ofrecerá a partir de las 18.00 horas la creación de la compañía EnbeDanza Días de sol y sombra. Para cerrar la programación del circuito de espacios no convencionales, en el Pasaje Cachimba está previsto que se estrene a las 19.00 horas Calle Viana a Dúo. Concierto Bailado y cantado, de la compañía Luz de Esperanza, transformando la calle en un escenario de música y baile.
TEATRO VICTORIA
El Teatro Victoria ha sido el escenario elegido para clausurar la jornada y el festival, con un conjunto de espectáculos que comenzarán a desarrollarse a las 20.00 horas. Orillas representará Azawan, una creación que, por medio de la danza contemporánea y la música en directo, explora el espacio emocional y simbólico ente África y Canarias.
La siguiente propuesta llega de la mano de Abián Hernández y Andrea Pérez, que estrenarán la pieza BULLnerable. “Esta obra enfatiza el poder de la sensibilidad y la necesidad de conectar con uno mismo y los demás para aceptar la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional”, se señala en la sinopsis.
Los bailarines Alicia Hernández y Miguel Hernández cerrarán el Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera con In(dependence). “Atracción y rechazo, soporte y resistencia, unidad y fractura: ¿dónde termina el yo y comienza el otro?”, se puede leer en un texto introductorio.
Las entradas para los espectáculos que así lo requieran pueden adquirirse en la web www.canariasdentroyfuera.com.