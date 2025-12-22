El London City Lionesses apuesta por Eder Maestre tras su salida del CD Tenerife Femenino

El London City Lionesses tiene previsto nombrar al técnico español Eder Maestre como nuevo entrenador del primer equipo, tras la destitución de Jocelyn Precheur, según ha trascendido en Inglaterra. El club londinense tomó la decisión de prescindir del técnico francés el pasado domingo.
Maestre, de 39 años, dirigía hasta hace una semana al CD Tenerife Femenino. El pasado 15 de diciembre se conoció oficialmente su salida del equipo tinerfeño, tras acordar la separación de sus caminos.
El London City Lionesses, que esta temporada compite por primera vez en la Women’s Super League, ocupa actualmente la sexta posición de la tabla, con cinco victorias en sus once primeros encuentros ligueros. Pese a esa clasificación, la entidad no consideró a Precheur como el entrenador idóneo para liderar la siguiente fase de desarrollo del proyecto deportivo.
El técnico francés, de 43 años, había llegado al club en 2024 procedente del Paris Saint-Germain, en un contexto de fuerte inversión impulsado por la propietaria del grupo, Michele Kang.
Desde el entorno del club se considera que Maestre encaja en el perfil buscado para el banquillo londinense, al ser visto como un entrenador con proyección internacional y con un estilo de juego de clara influencia española, que el London City Lionesses pretende implantar en esta nueva etapa.
Antes de su etapa en Tenerife, Eder Maestre formó parte del cuerpo técnico de la Real Sociedad, donde trabajó durante tres temporadas con el primer equipo femenino.
En su etapa al frente del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Maestre asumió su primera experiencia como entrenador principal en una liga profesional. Durante ese periodo dirigió un total de 46 partidos oficiales entre Liga F y Copa de la Reina, con un balance de 18 victorias, 15 empates y 13 derrotas. En la temporada 2024/2025, el conjunto tinerfeño finalizó en sexta posición, con 42 puntos.
En el inicio de la presente campaña, antes de su salida del club, el equipo ocupaba la quinta plaza de la Liga F Moeve tras 14 jornadas, con seis victorias, seis empates y dos derrotas.