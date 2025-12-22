El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25.508, cae en otra famosa gasolinera de Tenerife (no es La Chasnera)

El número 25.508 ha sido agraciado con uno de los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 11:36 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros por décimo.
El número ha sido vendido en la isla de Tenerife, concretamente en la gasolinera ‘El Bohío’, de La Matanza de Acentejo, con un total de diez décimos.
En total ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.
En especial, este número ha regado la localidad alicantina de Moraira, con 105,9 series; Málaga, con 40; Ubrique (Jaén), con 20; y Chinchón, con 10.
El número fue cantado en el primer alambre de la octava tabla por los niños de San Ildefonso Rosario Martínez García y Matías Martínez García, y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, han extraído las bolas.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.