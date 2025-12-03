El XXI Festival de Teatro Amateur Villa de El Sauzal celebra desde hoy la pasión por el arte de la escena

El XXI Festival de Teatro Amateur Villa de El Sauzal se celebra desde hoy miércoles y hasta el domingo con la participación de siete compañías de teatro aficionado y una profesional. Además de las representaciones, su programación vuelve a incluir actividades formativas y un encuentro de la Federación Canaria de Teatro Amateur. Las entradas, gratuitas, salvo las de la función de la compañía profesional, pueden reservarse en el sitio web teatroelsauzal.com.
El Grupo Teatruva de La Orotava abre hoy (19.00 horas) el festival en el Teatro El Sauzal con la obra La vida privada de mamá. A continuación (21.00) actuará la Asociación Cultural Descúbrete Teatro, de La Laguna, que representa Ha llegado una inspectora.
En la cartelera de mañana jueves figuran Cedarpre, de Guía de Isora, con Turistas en la casa fantasma (19.00), y Los Girasoles, del municipio de El Rosario, que pone en escena (21.00) Las bodas de oro. La Asociación Universitaria Apeirón Teatro, de La Laguna, representa el viernes (19.00) la comedia infantil y familiar Brujas que cuentan, en una jornada que se completa con la participación de la Asociación Juvenil y Cultural Alongateatro, también lagunera, y RealLove (21.00).
El programa del sábado propone Farsa del licenciado Pathelin y la tinaja (19.00), de la Asociación Cultural Jinamarte Teatro, de Telde.
La jornada de clausura, la del domingo, comienza a las 19.00 horas con la ceremonia de entrega de galardones. Después será el turno de la representación de teatro profesional. La compañía riojana El Perro Azul Teatro ofrecerá al público Globe Story, de Jorge Padín (20.00 horas), y después mantendrá un encuentro con el público. Horas antes (17.00), la sala polivalente del recinto escénico albergará el V Encuentro de Teatro Amateur.
Entre el sábado y el 9 de diciembre, la artista y docente Vesna Puric impartirá el taller intensivo Despierta tu cuerpo, sacude tus hábitos.