El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos se inicia este viernes con nueve horas de acción cultural

El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos inicia hoy viernes su programación con una agenda de nueve horas de acción literaria, artística y lúdica. Merced al empeño de la Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento, así como el compromiso de la ciudadanía silense con el festival, comienza una experiencia en la que participarán hasta el lunes más de 60 artistas -narradores, músicos, creadores plásticos y de la escena- y más de una decena de colectivos. Para acceder a gran parte de las actividades es necesario adquirir una entrada en sitio web del festival, cuentoslossilos.es, debido a la limitación del aforo de algunos espacios.
‘PALABRAS PRISIONERAS’
La jornada de este viernes del Festival Internacional del Cuento se pone en marcha a las 16.00 horas en el patio del antiguo Convento de San Sebastián, con una de las intervenciones más apreciadas por el público, que da cuenta, además, de la vocación social de esta propuesta: Palabras prisioneras, que, coordinada por el profesor de Historia de la Educación y de la Ciencia de la Universidad de La Laguna (ULL) Andrés González Novoa, es la plasmación de una experiencia literaria desarrollada con internos del Centro Penitenciario Tenerife II.
El programa concluye más allá de medianoche con el final del primer paseo literario para noctámbulos, Imagen y literatura, que parte de la escalinata de la iglesia del casco del municipio a las 23.30 horas, con Katya Vázquez Schröder (Argentina), Francesca Dell’Orto (Italia), Eric Chartiot (Francia), Ramón Freire (Cuenca) y Benigno León Felipe (Tenerife).
Entre una y otras iniciativas, se procederá a varias inauguraciones. La primera es la de la exposición Palabras ilustradas, con obra gráfica del artista Ramón Freire (Cuenca), a partir de las 17.00 horas, en la sala Doctor Jordán, 15. Le sigue a las 18.00, en el patio del antiguo Convento de San Sebastián, la apertura del festival, con su director, Ernesto Rodríguez Abad, y la presentación del cartel, con su autora, Francesca Dell’Orto, seguida de la conferencia inaugural, a cargo del profesor y escritor Antonio Rodríguez Almodóvar (Sevilla).
A las 20.00 horas se inaugura la zona gastronómica en el acto Degustación de sabores y palabras, con la intervención del narrador oral Juan Madrigal (Costa Rica) y la colaboración de asociaciones y colectivos del municipio de Los Silos.
‘PASEO POR 30 AÑOS DE PALABRAS’
Las sesiones de cuentos de esta primera jornada comienzan con Vida de rica, a cargo de María J. Batista (La Palma), desde las 19.00 horas, en la Sala Callejón, dirigida al público familiar. Sobre las 21.00, en el mismo espacio, es el turno de Niré Collazo (Uruguay) con el espectáculo de cuentos para adultos Soy canaria de Uruguay.
A las 22.00 horas, junto a la fachada del antiguo Convento de San Sebastián, se escenificará el Paseo por 30 años de palabras, en el que participan Ernesto Rodríguez Abad, Diego Expósito Socas, Aborá Cel Abreu (Tenerife), Liliana Cinetto (Argentina) y Emilio Lome (México), presentados por el periodista de RTVC Eugenio González (Tenerife), y la velada literaria con la Agrupación Musical Nueva Unión, junto a María Kapitán, Elvira Méndez, Andrés González Novoa, Juanma Moreno, Héctor Ruiz Verde y Miguel García (Tenerife), en la plaza de la Luz.
Durante los cuatro días de programación, el XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos va a llevar a cabo en el municipio de la Isla Baja un total de 129 acciones culturales.