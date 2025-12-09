Francisco Cabrera y Rossana Panipucci reinan en una Gran Canaria Media Maratón vibrante y multitudinaria en Santa Lucía de Tirajana

Santa Lucía de Tirajana vivió este sábado una auténtica fiesta del deporte con la 17ª edición de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, un evento que volvió a superarse en participación, ambiente y espectáculo. Desde primeras horas de la mañana, el municipio se transformó en un hervidero de zapatillas, música, sonrisas y mucha adrenalina.
El gran protagonista de la jornada fue Francisco Cabrera Galindo, que se impuso en la prueba de 21 kilómetros tras un duelo memorable con Evaristo Almeida. Almeida lideró durante buena parte de la carrera, pero Cabrera supo esperar su momento y lanzó un ataque en los últimos kilómetros que le permitió cruzar la meta como campeón con un tiempo de 1h10’40”. Almeida terminó segundo con 1h12’50”, mientras que el tercer cajón del podio fue para Aythami Navarro con 1h15’55”.
En la competición femenina, Rossana Panipucci ofreció una lección de constancia y estrategia. En la última vuelta alcanzó a Davinia Déniz Ortega y ambas compartieron entrada a meta, firmando un tiempo idéntico: 1h35’11”. El tercer puesto fue para Mayka Hidalgo Peña, que completó la prueba en 1h40’18”.
Explosión de velocidad en los 10K y 5K, con finales de infarto
La distancia de 10 kilómetros también dejó momentos de pura emoción. El primero en cruzar la meta fue Alberto Cabrera Hernández con un excelente tiempo de 33’56”, marcando un ritmo demoledor de 3:23 por kilómetro. Muy cerca, y protagonizando un sprint final apasionante, llegaron Jorge Álvarez Álamo (34’17”) y Raúl Bermúdez Plasencia (34’19”).
En categoría femenina, Iris Henríquez González dominó con autoridad la prueba, finalizando en 39’48”. Le siguieron Marta Batista León con 43’39” y Marya Gisel Pino Gallardo con 46’56”.
En los velocísimos 5 kilómetros, el más rápido fue Rodrigo Nájera, que paró el crono en 17’02”, seguido por Matías Dumpiérrez (17’08”) y Pablo Alonso (17’16”). En féminas, la sueca Jenna Melrose Jonasson brilló con luz propia al imponerse con 19’48”, escoltada por Vanessa Reina (20’45”) y Marta Santana (23’17”).
Los rollers conquistan Santa Lucía
Una de las pruebas más espectaculares fue, sin duda, la de rollers, que reunió a parte de la élite nacional e internacional de esta disciplina. En la carrera de 5 kilómetros, Abel Martínez, Mikel Alzueta y Iván González pusieron el listón altísimo, entrando en meta en 10’42”, 10’42” y 10’50” respectivamente.
También se vivió un nivel altísimo en la categoría femenina, con Katherine Cardona e Itziar Gutiérrez empatadas en cabeza con 10’45”, y Sara Velázquez logrando el tercer lugar con 11’22”.
En los 1.000 metros roller, las mujeres dominaron con Inés López-Mingo marcando el mejor tiempo (4’44”), seguida por Noa Prada y Claudia Castelo. En la categoría masculina, Diego Ivars se impuso con 5’16”.
Además de las competiciones principales, el sábado estuvo lleno de momentos para el recuerdo. Desde primera hora, los niños y niñas fueron protagonistas en las carreras infantiles, contagiando entusiasmo en cada zancada.
La Caminata Accesible “Fiesta de la Fruta”, con un recorrido de 3 kilómetros, fue uno de los actos más emotivos de la jornada, reuniendo a participantes de todas las edades y condiciones en una celebración de la inclusión y el deporte para todos.
El entorno de La Karpa se convirtió en un hervidero de actividad durante más de 12 horas, con música en directo, zona de restauración, actividades para niños, expo del corredor, talleres y charlas. Grupos como Luz de Luna, Ni 1 Pelo de Tonto y Los 600 animaron la tarde y pusieron el broche festivo a un evento que fue mucho más que una simple carrera.
La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, organizada por Top Time Eventos y promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, contó con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, patrocinadores como Taro, Hospiten Roca o Bolaños, y la colaboración de numerosas entidades deportivas y sociales que hicieron posible una jornada inolvidable.