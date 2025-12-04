Iberia Express despega con La Laguna Tenerife: la aerolínea se convierte en nuevo patrocinador oficial del club aurinegro

Iberia Express y el Club Baloncesto Canarias han sellado un acuerdo estratégico mediante el cual la aerolínea líder en el corredor Madrid-Tenerife se integra como patrocinador oficial del primer equipo aurinegro, La Laguna Tenerife.
Esta alianza busca potenciar la visibilidad de ambas entidades, uniendo el deporte de élite con la movilidad y la promoción turística.
Iberia Express, reconocida por ser la ‘low-cost’ más puntual del mundo, refuerza así su papel clave en la conectividad entre la Península y Canarias. Al vincularse con el club lagunero, la aerolínea quiere mostrar su apoyo al deporte local y reforzar su vínculo con sus clientes residentes a través de un equipo muy querido por la sociedad tinerfeña.
Visibilidad de alto impacto
El acuerdo se oficializó en el Pabellón Santiago Martín con la presencia de Isabel Rodríguez Benito, directora comercial y de DATA de Iberia Express, y Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias.
La aerolínea se estrenará como patrocinador este fin de semana, coincidiendo con el encuentro de La Laguna Tenerife con el Real Madrid. Iberia Express estará ya en la camiseta de entrenamiento de los jugadores y tendrá una presencia destacada de su marca en los soportes publicitarios del Pabellón Santiago Martín durante los partidos.
Además, a partir de enero, el logotipo de Iberia Express lucirá también en la parte trasera de la equipación oficial de la primera plantilla, acompañando al equipo tanto en sus compromisos nacionales (Liga Endesa) como europeos (BCL).
Isabel Rodríguez, directora de comercial y de DATA de Iberia Express, destacó la sintonía entre ambas marcas: “Estamos muy ilusionados con este patrocinio. El CB Canarias es un club con el que compartimos valores fundamentales como el compañerismo y el trabajo en equipo, y es una institución muy querida y respetada en Tenerife. Esperamos traerles suerte y que esta temporada vuelen aún más alto”.
Para Aniano Cabrera, presidente de la entidad canarista, este acuerdo supone un impulso al proyecto deportivo: “Este patrocinio es un salto de calidad. Contar con la confianza de una marca tan importante es un éxito; valoramos enormemente que una empresa que conecta Tenerife con el mundo decida apoyar nuestro proyecto”.