lotería de navidad 2025

Jesús, propietario de un estanco de Tenerife que ha vendido un décimo del quinto premio de la Lotería de Navidad, entre lágrimas: “Lo he pasado muy mal”

"Esto es un barrio obrero, ojalá le haya caído a alguien que lo necesite"
Jesús, propietario de un estanco de Tenerife que ha dado un quinto premio de la Lotería de Navidad, entre lágrimas: "Lo he pasado muy mal"
Jesús es el propietario de un estanco de Tenerife con mucha historia: el que se encuentra en la santacrucera calle La Tolerancia. Hoy ha dado un tercer premio de la Lotería de Navidad, algo que ha celebrado entre lágrimas.

“Llevamos solo tres años y es el primer premio que damos”, reconcía visiblemente emocionado. “Esto es un barrio obrero, ojalá se lo haya llevado alguien al que le haga falta”, ha recalcado en Televisión Canaria.

Jesús ha roto en lágrimas tras reconocer que mantener un estanco no “es sencillo” pero indicó que el que regenta lleva 65 años, por lo que todo esfuerzo es importante: “Ha sido todo muy difícil, pero quiero sacarlo adelante. estoy convencido”.

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie.

El número ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

En el caso de Tenerife se ha vendido en un punto de venta de La Victoria, la administración número 1 de Los Realejos, la gasolinera de Granadilla, y puntos de venta en Frontera, Tamaimo, Icod, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna; en Lanzarote, en el municipio de Yaiza, y en Gran Canaria, en San Fernando y en la capital.

