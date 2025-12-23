Kit de detenidos, acceso a entornos difíciles y especial atención a una zona clave: las últimas medidas para “controlar” Anaga

El Cabildo de Tenerife ha hecho entrega a la Policía Local de La Laguna de seis vehículos destinados a reforzar la seguridad y la vigilancia en el Parque Rural de Anaga y en otras zonas naturales protegidas del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
La entrega, realizada este martes 23 de diciembre, se enmarca en un convenio suscrito con la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, e incluye cinco vehículos patrulla 4×4 híbridos enchufables (PHEV) y un furgón de atestados, con el objetivo de mejorar la presencia policial y el control en áreas de alto valor ecológico y turístico.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, fue la encargada de hacer entrega de los vehículos y señaló que la iniciativa busca avanzar en la mejora de la seguridad y la sostenibilidad de los entornos naturales, con especial atención al Parque Rural de Anaga.
Los nuevos vehículos están equipados con kit de detenidos y permitirán a los agentes realizar intervenciones en un entorno de difícil acceso.
Al tratarse de unidades híbridas enchufables, pueden circular en modo eléctrico, lo que reduce el ruido y las emisiones contaminantes en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
Vigilancia intensificada en Cruz del Carmen
La actuación se centrará especialmente en la zona de Cruz del Carmen, donde se intensificará la vigilancia y la actividad policial.
El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa de protección ambiental, controlar accesos y actividades ilegales y reforzar la seguridad de las personas que visitan el espacio natural.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, indicó que la incorporación de estos vehículos permitirá una mayor eficacia en la vigilancia del Parque Rural de Anaga y contribuirá a mejorar la sostenibilidad de los servicios de seguridad mediante el uso de unidades híbridas.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, agradeció al Cabildo la materialización del convenio, que incrementa el parque móvil de la Policía Local y refuerza la capacidad de vigilancia y protección de este espacio natural.